Vous pouvez désormais conduire une Aston Martin dans votre salon - voici comment

Vous mourrez d’envie d’inclure une Aston Martin dans votre écurie, et accessoirement de la conduire ? Inutile de louer un garage pour cela, votre salon suffira. Car le constructeur automobile britannique a lancé son tout premier simulateur de course : l'AMR-C01.

Vous devrez cependant vous montrer extrêmement rapide - et sacrément riche - pour vous offrir ce qu'Aston considère comme le « nec plus ultra des configurations eSport ». Limité à 150 unités seulement, et avec une enchère démarrant à 57 500 £ (environ 62 400 €) plus taxes, le simulateur de course AMR-C01 coûte plus cher que votre véhicule de tous les jours. Mais bien moins qu’une Aston Martin V8, n’exagérons rien !

Ce simulateur particulier - qu'Aston présente comme un produit domestique - n'est donc pas à la portée de la plupart des joueurs ou des fous d’automobiles, reste que sa technologie a de quoi attirer l’attention de tout un chacun.

Il a été conçu par Curv Racing Simulators. Aston Martin lui a ajouté un design distinctif comprenant une monocoque en fibre de carbone, un siège qui reflète celui de l'Aston Martin Valkyrie et bien sûr le célèbre logo de la firme sur le devant. Le luxe réside dans la variété des versions proposées, avec huit couleurs et trois niveaux de finition à choisir.

Image 1 sur 7 (Image credit: Aston Martin) Image 2 sur 7 (Image credit: Aston Martin) Image 3 sur 7 (Image credit: Aston Martin) Image 4 sur 7 (Image credit: Aston Martin) Image 5 sur 7 (Image credit: Aston Martin) Image 6 sur 7 (Image credit: Aston Martin) Image 7 sur 7 (Image credit: Aston Martin)

En dehors de la conception, sa configuration hardware justifie également cet investissement ultra haut de gamme. La principale caractéristique à retenir : un moniteur de jeu Samsung ultra-large, QHD, de format 32:9, incurvé. La notice indique : « la latence la plus faible possible, et un taux de rafraîchissement élevé pour des visuels fluides ».

Vous obtenez également un volant de course de style Formule 1 avec 9 cadrans rotatifs, 12 boutons poussoirs et un écran LCD couleur. Le simulateur embarque, par ailleurs, un processeur Intel i7 et un GPU Nvidia GTX 2080, des haut-parleurs intégrés et son propre casque Sennheiser si vous ne voulez pas entendre les « conseils » de votre majordome sur la ligne que vous venez de prendre dans le dernier virage.

Le jeu de course Assetto Corsa est préinstallé sur l'AMR-C01, le système s’avère qui plus est compatible avec iRacing et rFactor2 - nous ne sommes malheureusement pas en mesure de confirmer s'il peut fonctionner avec Crysis.

Si vous avez la chance de disposer d'une réserve de 62 000 € sur votre livret épargne – ainsi que d'une salle de jeux suffisamment grande pour l'accueillir - le simulateur de course Aston Martin AMR-C01 sera livré chez vous, à partir de la fin de l'année 2020.