Si votre disque dur est en train de lâcher, en voici peut-être la raison

De nouvelles données provenant de la société de gestion de stockage et de sauvegarde cloud Backblaze semblent confirmer que l'âge d'un disque dur (HDD) augmente la probabilité qu'il tombe en panne.

Un rapport publié dans un billet (s'ouvre dans un nouvel onglet) sur le blog de Backblaze (via The Register (s'ouvre dans un nouvel onglet)) indique que l'âge d'un disque dur a été reconnu comme un facteur important de panne - en corrélation aux dires d'Andy Klein, "évangéliste du cloud" et employé de Backblaze, qui s'est basé sur un éventail de disques durs vieillissants.

Selon les statistiques portant sur 230 921 de ses disques vérifiés comme étant utilisés à des fins de stockage, les disques plus petits (de 4 à 10 To) tombaient plus souvent en panne que les plus grands (de 12 à 16 To), mais ils étaient également plus anciens.

Tendances de défaillance des disques durs

Les données de Backblaze montrent superficiellement que les plus petits disques Seagate et Toshiba de son catalogue sont les plus sujets aux pannes, les produits de ces deux fournisseurs représentant 3,64 % de toutes les pannes de disques de la société au troisième trimestre 2022.

Cependant, Klein a fait l'éloge des taux de défaillance annualisés (AFR) "très respectables" des disques les plus anciens provenant de ces fournisseurs (certains après presque huit ans de service), et a continué en citant les disques Seagate en particulier comme convenant au déploiement en entreprise.

"En général, les disques Seagate sont moins chers et [...] leurs taux de défaillance ne sont pas assez élevés pour les rendre moins rentables sur toute leur durée de vie."

Klein pense que, pour Backblaze, 2023 impliquera le remplacement de ses petits disques par des disques plus grands. Jusqu'à présent, il n'y a pas de lien inhérent entre la taille d'un disque et sa propension à la défaillance et, en fait, seuls ses disques de 16 To ont connu des diminutions nettes de l'AFR de 0,07 %.

Par conséquent, nous devrons peut-être attendre que Backblaze se tourne de plus en plus vers des disques de plus grande taille dans son parc avant que des preuves de ce type de corrélation ne commencent à faire surface.

Selon Backblaze, ses données sur les défaillances des disques durs (s'ouvre dans un nouvel onglet) confirment la courbe en baignoire (s'ouvre dans un nouvel onglet), selon laquelle un produit connaît des taux de défaillance plus élevés au début de son cycle de vie, qui se stabilisent au cours de sa durée de vie, puis augmentent à nouveau.

Cependant, elle a remarqué des améliorations dans la fabrication des disques durs à tous les niveaux. Dans un rapport sur la courbe de 2021, la société affirme que de nombreux fabricants, tels que Seagate, sont passés à des tests approfondis de leurs disques durs avant leur expédition (s'ouvre dans un nouvel onglet), ce qui réduit la probabilité de défaillances précoces.

Elle observe également que de nombreux disques ont tendance à durer plus longtemps, tombant en panne au cours de leur cinquième ou sixième année bien plus souvent qu'au cours de la troisième ou quatrième année, comme c'était le cas dans le précédent rapport de Backblaze sur la courbe en 2013.