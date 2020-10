Le Samsung Galaxy S21 pourrait être parmi nous plus tôt que prévu

Les calendriers de sorties mobiles, et plus particulièrement celui de Samsung, sont régler comme du papier à musique. Généralement, nous avons droit à un nouveau téléphone Samsung Galaxy S en février de chaque année. Sauf en 2021, où nous pourrions découvrir le successeur du Samsung Galaxy S20 un peu plus tôt. Cette rumeur nous est offerte conjointement par SamMobile et 9to5Google, dont les sources ont révélé un lancement « début janvier ».

Il est difficile de dire exactement pourquoi Samsung modifie son programme. Peut-être que la compagnie cherche à obtenir un avantage commercial sur les futurs smartphones haut de gamme de 2021 - voir à laisser moins d’espace médiatique à l’iPhone 12 tout juste présenté. Ou peut-être qu'elle prévoit d’annoncer plus d’appareils mobiles l’année prochaine, ce qui nécessiterait une sortie précoce pour le Samsung Galaxy S21.

La famille Samsung s’agrandit

Car Samsung ne se repose plus sur deux gammes de smartphones (les S et les Note), mais aussi sur deux nouvelles séries de smartphones pliables, ainsi que de nombreux modèles de milieu de gamme. Il n'est dès lors plus surprenant que le géant sud-coréen veuille faire un peu plus de place dans son agenda. En privilégiant, bien entendu, son smartphone phare : le Samsung Galaxy S21 - il est de plus en plus acté qu’il ne s’appellera pas Galaxy S30.

Quelle que soit la nomenclature utilisée par Samsung, préparez-vous à une mise à niveau de la batterie, à un chargement rapide conséquent et à un nouveau jeu de puces puissant qui devrait être dévoilé en décembre. Comme d'habitude, il y aura plusieurs éditions évoquées, probablement un S21 standard, un S21 Plus, un S21 Ultra - et pourquoi pas un S21 Fan Edition ?

Cette fois au moins, il ne semble pas que Samsung suivra Apple en retirant le chargeur de la boîte du S21. Nous avons également entendu dire que le système de caméra intégré sous l'écran de Samsung ne sera pas prêt avant la fin de l'année. Le Galaxy S21 sera donc probablement équipé du traditionnel « punch hole » (trou dissimulant l’appareil photo frontal).