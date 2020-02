Samsung Galaxy Home : la sortie imminente de l’enceinte intelligente stresse Amazon et Google

Cela fait maintenant deux ans que nous attendons la date de lancement de la Samsung Galaxy Home. La première enceinte intelligente de la marque sud-coréenne pourrait être commercialisée dans quelques semaines. Tout du moins pour sa version mini.

Selon le magazine Slash Gear, nous devrions découvrir le Samsung Galaxy Home Mini le 12 février, un jour après l'événement Unpacked de la société. Conférence au cours de laquelle seront également présentés la gamme de smartphones Galaxy S20 et - probablement - le téléphone pliable Galaxy Z Flip.

L’appareil audio serait lancé en Corée du Sud dans un premier temps, pour un coût de 99 000 wons (environ 75 €). On ne sait pas encore quand (et même si) le Galaxy Home Mini sera lancé sur d'autres marchés - et compte tenu des problèmes de démarrage que Samsung a rencontrés avec le Galaxy Home originel, nous ne misons pas vraiment sur une internationalisation rapide.

Une enceinte intelligente plus accessible que les modèles Amazon et Google ?

Nous avons aperçu le Galaxy Home Mini brièvement lors de la conférence des développeurs Samsung en octobre. Il semble avoir été développé par le constructeur référent AKG, désormais propriété de Samsung, ce qui est de bon augure pour la qualité acoustique de l’enceinte. Nous testerons de manière plus approfondie ses performances, après son lancement.

Le Galaxy Home Mini se distingue surtout des autres enceintes intelligentes du marché par l'utilisation de la technologie IR (infrarouge). De l’opinion de SamMobile, cette dernière garantit que « tout appareil non connecté, utilisant une télécommande infrarouge, pourra être contrôlé à l'aide de l'enceinte intelligente ». C'est une option fort pratique dans la mesure où elle se généraliserait à l’ensemble de votre parc d’appareils et de gadgets. Vous n’aurez plus à acheter ceux-ci en fonction de leur compatibilité !

Moins imposante que le modèle original, sorte d’OVNI en forme d’œuf avec trois pieds métalliques, la version mini élimine ce trépied et ressemble davantage à une version plus petite du HomePod d'Apple. Un design premium qui lui donne encore une longueur d’avance face aux mises à niveau des enceintes phares de Google et d’Amazon.