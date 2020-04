Le Samsung Galaxy Fold 2 serait moins cher que le premier smartphone pliable de la marque

Le Galaxy Fold 2 se présente - sauf surprise a posteriori - comme le troisième smartphone pliable de Samsung, après le Fold original et le Galaxy Z Flip. Nous pourrions penser, dès lors, que cette nouvelle génération, de par sa configuration plus avancée, afficherait un prix de lancement plus élevé. Mais selon une fuite récente, le Fold 2 se présenterait avec une facture plus accessible.

L’information provient du blog SamMobile. La source précise, par ailleurs, que plusieurs versions du Galaxy Fold 2 seront commercialisées. L’offre standard embarquerait 256 Go de stockage, alors que celle du Fold initial proposait directement 512 Go. Une capacité de stockage plus premium qui serait prise en charge dans une seconde variante du Galaxy Fold 2.

Rien ne garantit que cette dernière se révèle moins chère que l'original, Samsung pouvant augmenter le prix pour d'autres raisons. Néanmoins, l’alternative à 256 Go introduirait un tarif plus bas pour « démocratiser » l’usage des smartphones pliables.

Le constructeur sud-coréen a dévoilé le premier Galaxy Fold au début de l’année 2019. Cependant, Samsung n’a pas présenté la seconde génération lors du premier trimestre 2020, préférant promouvoir un autre téléphone pliable, le Galaxy Z Flip, ainsi que la série de smartphones Galaxy S20.

Le Galaxy Z Flip, déjà, est sorti à un prix inférieur à celui du smartphone pliable historique de la compagnie. Il se peut, de ce fait, que Samsung essaie à nouveau d’adopter - pour le Fold 2 - un prix inférieur, afin de rester compétitif face aux autres appareils de la société.

On sait peu de choses sur le Galaxy Fold 2, mais la rumeur veut qu'il soit doté d'un écran extérieur (secondaire) légèrement plus grand et d'un écran intérieur (principal) de 7,7 pouces. En comparaison, l'appareil d'origine était doté d'un écran principal de 7,3 pouces. Il devrait de même inclure un appareil photo similaire au Samsung Galaxy S20 Plus. Et il pourrait même s’accompagner du stylet S Pen.

D’autres spéculations suggèrent que Samsung lancera le Galaxy Fold 2 en même temps que le Galaxy Note 20, vers le mois d’août. Ou peut-être à la fin de l’année 2020, si la crise du coronavirus persiste à freiner la production et l’approvisionnement des appareils mobiles.