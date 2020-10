La nouvelle série Netflix Resident Evil: Infinite Darkness suivra fidèlement l’histoire des jeux précédents

Fan de la licence Capcom, vous craignez un remake des six films de Paul W.S. Anderson, avec Milla Jovovich dans le rôle-titre ? Rassurez-vous, il n’en est rien. La future série animée Netflix Resident Evil: Infinite Darkness intégrera totalement le canon des jeux et films d’animation passés.

Réalisés en images de synthèse, les premiers épisodes d’Infinite Darkness seront diffusés sur Netflix au cours de l’année 2021 - comme à son habitude, le service de streaming vidéo ne délivre aucune date précise. Nous y retrouverons les deux personnages clés de Resident Evil 2, la civile Claire Redfield et l’ex-agent Leon S. Kennedy.

Comme nous pouvons le voir sur les visuels promotionnels récemment mis en ligne par Netflix, le character design de notre tandem choc fait complétement écho à celui des jeux. Nous avons ainsi l’impression de retrouver le Leon de Resident Evil 6 et Claire paraît tout droit issu du remake de Resident Evil 2.

En plus de la série animée, Netflix devrait produire quelques films et séries complémentaires pour développer la mythologie Resident Evil imaginée par Capcom (et uniquement par Capcom). Nous aurons notamment droit à une autre production mettant en avant les enfants du plus grand antagoniste de la licence : Albert Wesker. Il y est ainsi question de Jade et Billie, deux sœurs de 14 ans, déménageant à New Raccoon City, bien après les événements des premiers jeux Resident Evil.

Quand prend place Resident Evil: Infinite Darkness ?

En se basant sur les images ci-dessus, on peut deviner que la série d'anime se déroulera quelques temps après Resident Evil 6. Leon a un look 90’s très similaire à celui qu’il adopte au sein de ce chapitre.

Le film d'animation Resident Evil: Degeneration de 2008 a vu les protagonistes de Resident Evil 2, Claire et Leon, se retrouver à nouveau. Il a été suivi par Resident Evil: Damnation, autre long métrage qui sert de prélude au jeu Resident Evil 6. Il serait donc logique qu'Infinite Darkness suive la chronologie et se place entre l’épisode 6 et Resident Evil: Vendetta sorti en 2017.

A noter qu’en parallèle - et indépendamment de Netflix - un reboot des films live est en cours de développement, avec un premier épisode attendu pour l’an prochain. Robbie Amell (The Babysitter) y reprendrait le rôle de Chris Redfield (le frère de claire, héros du premier jeu Resident Evil), tandis que Kaya Scodelario (Crawl) incarnerait… Claire. A la réalisation, il faudra compter sur Johannes Roberts, le réalisateur des deux films d'horreur 47 Meters Down.