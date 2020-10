Plus fort que Fitbit ? Le nouveau bracelet et la nouvelle montre Realme s’exposent à des prix fous

La marque chinoise Realme, qui s’est jusqu’ici positionnée sur le marché des smartphones à petit prix, pourrait prochainement faire parler d’elle sur celui des objets connectés. Avec une nouvelle gamme aux spécifications très intéressantes.

En parallèle de la sortie du smartphone Realme X3 Superzoom et des écouteurs sans fil True Wireless Buds Air Neo, le constructeur vient d’annoncer la commercialisation de la Realme Watch et du Realme Band. Respectivement une montre connectée et un fitness tracker.

Nous allons présenter brièvement tous ces produits dans une seconde, mais d'abord il nous faut vous expliquer pourquoi ils pourraient séduire un grand nombre d’entre vous. Au-delà de leurs prix extrêmement compétitifs, la montre et le bracelet Realme ressemblent beaucoup à la Fitbit Versa et au Fitbit Inspire dont ils partagent le design et les caractéristiques. A configurations égales, les appareils Realme devraient logiquement être préférés à leurs concurrents plus chers.

Mais c'est un gros « si », et nous devrons tester ces produits pour vérifier qu'ils s’avèrent bien conformes, dans la pratique, à leurs spécifications exposées sur le papier. A noter que tous les appareils cités ci-dessus sont déjà en vente via la boutique officielle de Realme.

Prix et caractéristiques des Realme Watch / Realme Band

La Realme Watch est une montre connectée accessible au prix ultra-compétitif de 54,99 €. Elle affiche tous les aspects de la Fitbit Versa, qui coûte plus du double. Elle possède en effet un écran de 1,4 pouce avec un moniteur de fréquence cardiaque, un autre qui mesure la saturation d'oxygène dans le sang et des programmes d’entraînement répondant à 14 sports différents. Dernier avantage mais non des moindres : elle embarque un système de gestion des notifications et de lecture de vos playlists musicales.

Le Realme Band est un capteur fitness bon marché, vendu à 24,99 €. A ce tarif, il rivalise directement avec le Xiaomi Mi Band 4 et le Huawei Band 3. Ce bracelet connecté vous permet de suivre assidument 9 sports - dont la course à pied, le cyclisme, le yoga et l’escalade -, avec des modes d’entrainement spécialisés. Il fournit en outre un suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil, ainsi qu'une protection étanche IP68.

(Image credit: Realme)

Qu’en est-il des autres appareils Realme ?

Le Realme X3 Superzoom est le dernier smartphone de la société. Il est doté d'un appareil photo principal de 64 Mpx, avec également un téléobjectif de 8 Mpx (intégrant un zoom numérique 60x), un capteur macro de 2 Mpx et un ultra grand angle de 8 Mpx. Il est équipé d'un chipset Snapdragon 855 Plus, qui est le processeur Android haut de gamme de 2019, plus 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 4 200 mAh et 30 W de charge rapide. L'écran de 6,6 pouces dispose d’une résolution FHD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce sont des caractéristiques impressionnantes de milieu de gamme, accessibles pour moins de 500 €.

Enfin, les écouteurs True Wireless Realme Buds Air Neo coûtent à peine 39,99 €. Contre lesquels vous bénéficierez d’une batterie de 17 heures, d’un diaphragme de 13 mm avec mode Dynamic Bass Boost et d’une faible latence.

Ces produits inédits peuvent théoriquement se mesurer à leurs rivaux établis et pourraient se retrouver rapidement dans des positions favorables au sein de nos différents guides d’achat. Nous vous le ferons savoir lorsque nous les aurons tous testés.