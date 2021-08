Qui sera le prochain Doctor Who ? 5 candidats parfaits pour remplacer Jodie Whittaker

Depuis que Jodie Whittaker et le showrunner Chris Chibnall ont annoncé qu'ils quitteraient la série l'année prochaine, le débat sur l'identité du prochain (ou de la prochaine) Doctor Who est monté d'un cran.

Ce dilemme crucial va sans aucun doute causer à la nouvelle tête pensante du show - la créatrice de Happy Valley, Sally Wainwright, serait la favorite pour le poste - quelques migraines conséquentes. Interpréter le Docteur n'est pas une mission à prendre à la légère, surtout après treize incarnations plus ou moins remarquables qui ont fait de Doctor Who la série SF la plus longue de l’Histoire de la télévision.

Et maintenant que Whittaker a incarné la première femme Docteur de la franchise, le casting se complexifie avec davantage d’exigences. En effet, faire appel à un nouvel homme blanc - représentation du Docteur entre 1963 et 2017 - pourrait être ressenti comme un retour en arrière pour une fiction considéré comme progressiste et embrassant la diversité.

Des stars hollywoodiennes établies comme Benedict Cumberbatch, Olivia Colman et Idris Elba sont aujourd’hui presque hors de portée de la BBC. D'autres noms - comme Kris Marshall de Death in Paradise ou Ben Whishaw vu dans les derniers films James Bond - reviennent régulièrement en tête des pronostics, lorsqu'un poste vacant est laissé dans le TARDIS.

Dans la liste ci-dessous, nous avons rassemblé cinq acteurs qui ont toutes les chances d’incarner le futur Docteur. Certains sont plus probables que d'autres, mais gardez à l'esprit qu'il est tout aussi attendu que la prochaine tête d’affiche nous prenne tous par surprise. Après tout, peu de gens avaient entendu parler de Matt Smith avant 2010.

Olly Alexander

Alors que le chanteur de Years & Years est actuellement le favori des bookmakers pour incarner le prochain Doctor Who, son manager, Martha Kinn, a démenti les rumeurs en déclarant sur Instagram : "Même si Olly est souvent contacté par des Cybermen, j'ai bien peur de devoir exterminer cette spéculation". Alexander évolue pourtant dans le WhoVerse malgré lui, puisqu’il a porté avec brio le premier rôle du drama de 2021 It's a Sin, conçu par l’un des meilleurs showrunners de Doctor Who : Russell T Davies. Et ce dernier a déclaré au magazine SFX qu’"Olly ferait un Doctor Who somptueux".

Richard Ayoade

De son rôle emblématique de Moss dans The IT Crowd à celui d'animateur du jeu télévisé britannique The Crystal Maze, Richard Ayoade sait envoûter le public d’outre-Manche de façon presque surnaturelle. Son phrasé peu conventionnel et son don pour la comédie en font un candidat évident pour devenir le 14e alter ego du Docteur. D’autant qu’il a aussi conquis les spectateurs du monde entier en tant que voix mémorable au générique de Soul et de The Mandalorian.

Michaela Coel

La production de Doctor Who a probablement manqué l'occasion d'engager l'un des talents les plus recherchés de la télévision britannique, maintenant que sa série phare I May Destroy You l'a propulsée au cœur des projets hollywoodiens les plus VIP. Coel jouera par exemple un rôle déterminant dans la prochaine séquelle de Black Panther, Wakanda Forever. Et à l’instar de Phoebe Waller-Bridge, le fait qu'elle soit reconnue comme une scénariste talentueuse qui mène ses propres projets à l'écran pourrait la rendre réticente à l’idée de consacrer l’essentiel de son agenda au métier d’actrice.

David Harewood

L'acteur britannique aura bientôt du temps libre avec la fin de la série Supergirl qui approche. Après des passages mémorables dans Homeland et Selfie, il dispose d’un CV conséquent sur le petit écran et particulièrement au sein de shows à la longévité honorable. Le fait qu'il ait déjà été invité dans Doctor Who ne devrait pas non plus jouer en sa défaveur - le douzième docteur Peter Capaldi, et ses anciennes compagnes Freema Agyeman et Karen Gillan, ont tous interprété des “figurants” de la saga, avant d’en devenir des stars récurrentes. Mais, comme Kris Marshall et Ben Whishaw, Harewood semble faire partie de ces noms qui sont perpétuellement liés au rôle, sans jamais dépasser le stade de la rumeur.

Kelly MacDonald

Autre choix populaire auprès des bookmakers, Kelly MacDonald n’est plus une inconnue sur le petit comme sur le grand écran. Bien qu'elle n'ait jamais figuré sur la liste A d'Hollywood, la vedette de Trainspotting a contribué à un ensemble de projets très populaires comme Boardwalk Empire, No Country for Old Men et Brave. Tandis que sa récente participation à la dernière ( ?) saison de la série policière BBC à succès Line of Duty est loin de nuire à ses chances. Ajoutons que le Docteur a déjà été écossais auparavant…

Good Omens oppose Michael Sheen (à gauche) et David Tennant (à droite) (Image credit: Amazon)

Et aussi : Maxine Peake, remarquée dans la série d’anthologie Black Mirror, a un temps été évoquée comme première Docteure, avant que Jodie Whittaker ne lui soit préférée. Parviendra-t-elle à prendre sa revanche ici ? Michael Sheen, de Good Omens, vient d'arriver en tête d'un sondage RadioTimes.com en tant que choix numéro un des fans pour incarner le prochain Doctor Who, et il est facile de deviner pourquoi. De Twilight à Masters of Sex, de Frost/Nixon à Tron: Legacy, il s'est imposé comme un acteur brillant et polyvalent, emblématique de la télévision britannique. Son partenaire de jeu, David Tennant, est quant à lui toujours désiré par les fidèles du Docteur dans un éventuel come-back de la 10e et plus appréciée des régénérations du personnage. Après tout, il est déjà revenu dans l’épisode spécial célébrant les 50 ans de la franchise, Le jour du Docteur. Tout est possible...