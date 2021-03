Les ordinateurs Microsoft Surface bénéficient de remises massives pouvant aller jusqu'à 300 €

Microsoft propose d'excellentes offres promotionnelles printanières sur sa gamme d'appareils Surface, avec des réductions de prix de quelques centaines d’euros sur Amazon.

Nous avons sélectionné nos bons plans Microsoft préférés ci-dessous, et comme souvent le Surface Pro 7 trône en tête de ces derniers. Les Surface Book 3 et Surface Laptop 3 ne sont pas en reste, vous donnant de ce fait un choix polyvalent - en fonction de votre budget et de vos usages quotidiens.

Les meilleures offres Microsoft Surface du jour :

Surface Pro 7 (Core i5, 8 Go RAM, SSD 128 Go): 1328,98 € 999,99 € chez Amazon

La tablette 2-en-1 de Microsoft, destinée aux professionnels, enregistre des gains de performances considérables comparés au Pro 6, avec l’intégration d’un nouveau processeur Intel Core i5 gravé en 10 nm. Attendez-vous à une tablette beaucoup plus rapide pour exécuter à la fois des tâches bureautiques courantes comme des applications et des jeux nécessitant un moteur graphique plus élevé. Cerise sur le gâteau : la présence d'un stylet, d'un clavier Azerty et de la carte vidéo Iris Plus G4 adaptée pour le streaming vidéo en définition Full HD.

Voir l'offre

Surface Book 3 (Core i5, 8 Go RAM, SSD 256 Go): 1799 € 1499 € chez Amazon

Le Surface Book 3 est un très bel appareil. Tout en lui renvoie une impression de qualité supérieure, particulièrement son clavier confortable et son écran PixelSense à la qualité d'image fantastique. Il peut plaire aux créatifs et aux utilisateurs qui recherchent un nouvel ordinateur bureautique haut de gamme.Voir l'offre