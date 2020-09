Vous pouvez obtenir l'un des meilleurs VPN pour moins de 2 euros - mais pas pour longtemps

Si vous êtes à la recherche du VPN idéal, nous supposons que votre chemin a déjà croisé celui de Surfshark. Il figure dans le « top 10 » des meilleures plateformes VPN, et son prix actuel a de quoi retenir sérieusement votre attention.

Ce réseau privé virtuel entièrement fonctionnel, et doté de nombreuses fonctionnalités, présente un prix effectif de moins de 2 € par mois. Hélas, ce coût exceptionnel ne durera pas : l'entreprise vient de confirmer que son offre promotionnelle se terminerait le mercredi 9 septembre.

Le futur tarif de Surfshark n’a pas encore été communiqué et nous croisons les doigts pour que le service maintienne ses coûts en dessous de ceux de ses concurrents directs comme NordVPN (à partir de 5,12 € / mois) et ExpressVPN (à 5,77 € minimum / mois). Mais sans l'ombre d'un doute, il s'agit de l'une des plus belles offres d’abonnement VPN qui existent - un prix attrayant pour une plateforme fiable que nous évaluons régulièrement.

Découvrez l’offre d’abonnement Surfshark plus en détails :

Surfshark VPN | 24 mois | 40,56 € (au lieu de 237,36 €) | -83%

Ce n'est pas pour rien que nous avons classé Surfshark dans le TOP 5 des meilleurs fournisseurs VPN au monde. Le fait qu'il dispose d'une garantie de remboursement de 30 jours et qu'il soit accessible à un nombre illimité d'appareils pour chaque compte abonné, lui accorde indéniablement un excellent rapport qualité-prix. 1,69 € par mois est une somme infime pour répondre à vos besoins en matière de VPN, de cybersécurité et de déblocage de contenus géo-bloqués pour les deux prochaines années. Fin de l'offre : Mercredi 9 septembre.

Surfshark est-il un bon fournisseur VPN ?

Surfshark est classé 4e service majeur dans notre comparatif des meilleurs VPN. Et nous pensons qu’il conservera sa place même après la hausse des prix. Qualité oblige.

Si votre première préoccupation est le streaming, nous avons constaté que Surfshark débloque facilement Netflix et Hulu, ainsi que bien d'autres plateformes provenant de l'étranger, dont une multitude de services de streaming sportif. Il dispose de plus de 1 700 serveurs dans plus de 60 pays, ce qui signifie que vous disposez d'un univers de contenus quasi-illimité.

Si vous donnez plus d’importance à la protection de votre vie privée, Surfshark propose de nombreuses caractéristiques techniques telles que le cryptage AES-256, la prise en charge d'OpenVPN et d'IKEv2, plus un coupe-circuit pour vous protéger si votre connexion tombe en panne.

L'un des principaux atouts de Surfshark est sa facilité d'utilisation. Lors de nos tests, nous avons constaté que l'interface de Surfshark se veut très simple et conviviale et qu'elle s’avère limide à installer et à utiliser. Si vous rencontrez malgré tout des difficultés, un service d'assistance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est à votre disposition pour résoudre vos problèmes.