Le casque Beats Solo Pro chute à un prix record pendant les soldes d’été

Les soldes d’été commencent à peine, et Amazon a déjà lancé une vaste gamme de promotions sur bon nombre d’articles audio. Vous pouvez d’ailleurs trouver les bonnes affaires les plus intéressantes - et pas seulement au rayon Son - sur notre guide spécial. La remise qui nous concerne ici vous fait économiser pas loin de 100 € sur le casque sans fil Beats Solo Pro. Avec un prix incroyablement bas de 201,16 € - soit 49 € de moins que pendant le Black Friday et 4 € sous la proposition du Prime Day plus récent.

C'est un excellent rattrapage pour tous ceux qui sont passés à côté des promotions de la semaine dernière. Bien que certains coloris demeurent un peu plus chers que le noir standard - il vous faudra compter 209,99 € pour la version ivoire et 20 € de plus pour la grise -, Amazon risque clairement d'épuiser les stocks de la gamme complète. D’autant que le Solo Pro est équipé de la puce H1 d’Apple qui vous garantit une portée sans fil plus élevée et une connexion plus robuste, sans compter des commandes vocales fort pratiques assistées par Siri. Un must !

Vous bénéficiez également via ce modèle de la réduction active du bruit, contrairement à son prédécesseur - le Beats Solo 3. Celui-ci obtient une baisse de prix plus discrète de 15 €, passant actuellement à 134,16 €. Le Solo Pro s’impose donc comme le meilleur rapport qualité-prix du moment, si vous cherchez un casque Bose.

Beats Solo Pro: 299,95 € 201,16 € chez Amazon

Amazon a réduit d’un tiers le prix du Beats Solo Pro, en faisant l’un des produits audio les plus attractifs des soldes d’été. Il s’agit même d’une proposition record en dessous des offres généralement plus généreuses du Black Friday et du Prime Day. Une belle occasion d’acquérir un très bon casque antibruit avant d’emprunter la route des vacances.

Voir l'offre

