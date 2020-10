Bon plan VPN : -73% sur l’abonnement IPVanish jusqu’à la fin du mois

En général, les offres promotionnelles de l'Amazon Prime Day restent sur le terrain des produits davantage que sur les services. IPVanish s’est toutefois servi de l’événement pour mettre en avant l’une des remises les plus importantes jamais enregistrées dans l’histoire du logiciel VPN.

L’abonnement annuel IPVanish est ainsi bradé à -73%, ce qui vous amène à dépenser seulement 3,25$ par mois (soit 2,76€/mois) pendant un an, pour bénéficier de l’un des meilleurs VPN du marché. C'est une véritable aubaine, que vous recherchiez à renforcer la sécurité de votre navigation web, que vous souhaitiez débloquer certains services de streaming vidéo ou quelques applications étrangères.

Jusqu’aujourd’hui, nous accordons à IPVanish une très bonne note - le fournisseur (respirez profondément...) dispose d'un service d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, débloque vos comptes Netflix et Amazon Prime Video où que vous vous trouviez sur la planète, ne tient aucun journal du trafic, autorise une bande passante illimitée, et vous permet de connecter jusqu'à 10 appareils simultanément. C'est vraiment l'un des joyaux de 2020.

Au-delà d’assurer une navigation sans frontière, IPVanish vous assure - par le biais de son option SugarSync - 250 Go de stockage sécurisé. Cela signifie que toutes vos photos, vidéos et documents personnels seront protégés des regards extérieurs. Ainsi, dans les 24 prochains mois, vos besoins en matière de VPN et de stockage s’avéreront entièrement couverts. A condition de vous inscrire avant la fin de cette offre, qui expire le 26 octobre prochain.

IPVanish| -73% | 12 mois | 3,25$ par mois

Non seulement nous classons IPVanish parmi les cinq meilleurs services VPN du moment, mais le fait que vous obteniez désormais 10 connexions simultanées sur un seul appareil pour l'équivalent de 3,39 euros par mois en fait un service d'un rapport qualité-prix incroyable. De plus, vous bénéficiez d'un accès à plus de 1 400 serveurs et de la possibilité de débloquer vos comptes streaming dans n’importe quel pays étranger. Ah oui... et avons-nous mentionné l’espace Cloud gratuit de SugarSync ? Date d’expiration de cette bonne affaire : le 26 octobre 2020.

Pourquoi choisir IPVanish ?

En plus de débloquer vos plateformes streaming préférées (pour lesquelles vous disposez déjà d’un abonnement) à l’international, de vous garantir des serveurs accessibles dans plus de 75 pays, et d'être un VPN affichant l’un des meilleurs rapports qualité/prix actuels, il ne vous fait prendre aucun risque avec une garantie de remboursement de 30 jours.

En outre, ce VPN offre des vitesses de téléchargement incroyables, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de quelconques ralentissements sur votre appareil. Enfin, il est doté de nombreuses applications puissantes et personnalisables à souhait. Que vous souhaitiez adopter un VPN pour des raisons de confidentialité, d’accès aux plus grandes bibliothèques streaming ou de coût, IPVanish est actuellement la solution idéale.