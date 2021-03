Le prochain Apple HomePod inclurait un écran pour rivaliser avec l'Amazon Echo Show 10

Peu de temps après qu'Apple ait décidé d’abandonner la production de son enceinte phare HomePod, nous entendons aujourd’hui certaines rumeurs mentionnant l’arrivée d’un futur modèle avec écran. Une mise à niveau amenée à concurrencer l'Amazon Echo Show 10 et le prochain Google Nest Hub 2.

Cette révélation est signée Bloomberg. Dans l’article en question, nous pouvons lire qu’"avant même l'abandon du grand HomePod, la société anticipait une mise à jour pour 2022, ainsi que le développement de nouvelles enceintes avec écrans et caméras. Toutefois leur commercialisation ne sera pas imminente".

Apple n’a pas pour habitude d'abandonner un produit avant de lui programmer un substitut ou un remplaçant plus évolué. Cette spéculation autour d’un écran intelligent inédit semble de ce fait plausible et pourrait compléter l’offre domotique emmenée par l’HomePod mini actuellement.

De plus, comme Steve Moser de MacRumors l'a découvert dans le code bêta de tvOS 14.5, Apple a ajouté les frameworks FaceTime et iMessage sur le système d’exploitation, mais aussi un nouveau framework AVFCapture lié à la capture d'images. Apple utilise tvOS comme base logicielle du HomePod - et cela signifie que la messagerie et les appels vidéo pourraient arriver sur un futur écran intelligent HomePod.

Les meilleures applications de l’Homepod sont encore en sommeil

Apple a toujours du mal à conquérir le marché de la maison connectée dominé par les écrans et enceintes Amazon / Google. Si l'Apple HomePod continue de figurer en bonne place de notre classement des meilleures enceintes intelligentes, c'est principalement en raison de ses excellentes performances audio - en termes de connectivité en revanche, il n’atteint pas le niveau des Amazon Echo ou des Google Nest Hub Max.

Comme nous l'avons spéculé précédemment, cette faiblesse pourrait être l'une des causes de l'abandon abrupt de l'enceinte - et si Apple prévoit de fabriquer un nouvel écran intelligent, une optimisation de Siri sera requise pour contre-attaquer ses deux rivaux.

Siri est la réponse d'Apple à Google Assistant et à Alexa d'Amazon - mais l'assistant vocal n'est tout simplement pas aussi développé que ses concurrents, de ce fait les enceintes intelligentes d'Apple ne s’imposent pas comme les plus conviviales et polyvalentes en 2021.



La récente découverte de capteurs de température latents à l'intérieur du HomePod mini laisse entendre qu’Apple pourrait pousser des options de thermostat connecté. Mais aussi d’activation programmée des ventilateurs dans votre foyer - un must avec l’été qui approche.

À l'heure actuelle, le HomePod mini est incapable d’exploiter ce capteur, il semble donc probable qu'Apple introduise cette fonctionnalité dans une future mise à jour logicielle. Quoi qu'il en soit, un éventail élargi de fonctionnalités domotiques garantirait à l’HomePod mini une plus longue durée de vie que son prédécesseur plus volumineux et plus cher. reste à voir si la firme de Cupertino continuera de viser le marché haut de gamme avec de nouveaux écrans intelligents HomePod.