Prime Video se refait une beauté pour rivaliser avec Netflix et il était temps !

Pour parler franchement, Prime Video n'est pas très joli. Ses menus sont encombrés, sa bibliothèque est un mélange confus de contenu gratuit, payant et complémentaire, et son interface utilisateur (IU) générale est loin d'être convaincante.

Heureusement, les dirigeants de la plateforme appartenant à Amazon sont depuis longtemps conscients de ses lacunes en matière de design, et Prime Video bénéficie enfin d'un relooking digne de son rang parmi les meilleurs services de streaming en 2022.

À partir de cette semaine, Prime Video déploie une nouvelle interface pour les abonnés utilisant l'application Prime Video sur les appareils de salon (tels que les clés Fire TV) et les téléphones Android. Cette refonte s'appliquera également à l'application du diffuseur sur les ordinateurs de bureau et les appareils iOS, mais pas avant que tous les appareils susmentionnés aient reçu la mise à jour.

Le changement de design le plus important se présente sous la forme d'un système de navigation amélioré destiné à aider les abonnés Prime Video à parcourir plus facilement la liste des films, des émissions de télévision, des sports et des chaînes premium de la plateforme.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d'écran ci-dessous, l'application Prime Video comportera bientôt une série d'options de menu latéral - Accueil, Boutique, Trouver, TV en direct, Gratuit avec publicités et Mes affaires - dont les pages offriront des panneaux de sous-navigation pour mieux différencier les contenus disponibles.

Image 1 of 4 (Image credit: Prime Video ) Image 1 of 4 (Image credit: Prime Video ) Image 1 of 4 (Image credit: Prime Video ) Image 1 of 4 (Image credit: Prime Video ) Image 1 of 4

Les programmes sportifs, par exemple, feront l'objet d'un sous-menu dédié aux sports dans la section Accueil, tandis que la bibliothèque croissante de contenus originaux de Prime Video - qui devrait bientôt inclure la très attendue série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir - apparaîtra dans un menu déroulant distinct des films et émissions de télévision sous licence de la plateforme (similaire à l'onglet Originaux de Netflix).

La rénovation de Prime Video s'inspire également de Netflix à d'autres égards. L'application proposera bientôt son propre tableau des 10 meilleurs films, qui classera les titres en fonction de leur popularité (vraisemblablement sur une période d'une semaine) et les affichera dans une liste facile à parcourir. Découvrez-le en action ci-dessous.

(Image credit: Prime Video)

L'équipe Prime Video semble également avoir pris conscience des frustrations des utilisateurs concernant le contenu disponible ou non dans le cadre d'un abonnement Prime Video standard.

De nouveaux repères visuels seront ajoutés aux titres pour différencier ceux qui sont disponibles gratuitement (marqués d'une icône bleue cochée) de ceux qui peuvent être loués, achetés ou souscrits (marqués d'une icône en forme de sac à provisions). Un onglet pratique "Mes abonnements" apparaîtra également en haut de la page d'accueil, permettant un accès facile à tout ce qui est inclus dans l'abonnement d'un utilisateur.

Enfin, la page de recherche donnera aux abonnés la possibilité de rechercher des titres, des genres ou des collections spécifiques tout en filtrant les résultats par qualité vidéo standard ou 4K UHD.

Comme nous l'avons mentionné, la refonte de Prime Video commencera à être déployée sur les appareils Android et de salon cette semaine, tandis que les versions iOS et de bureau de l'application devraient recevoir la mise à jour plus tard dans l'année. Nous vous ferons part de nos impressions sur cette restructuration une fois que nous l'aurons testée par nous-mêmes.

Analyse : un changement de donne pour Prime Video ?

Dans un secteur où la concurrence est féroce, une telle mise à jour est une grande nouvelle pour les abonnés de Prime Video qui ont pu être tentés d'abandonner le service pour des pâturages plus verts (les services Apple TV Plus et Paramount Plus, par exemple, ont connu des améliorations incommensurables en 2022).

Nous avons récemment fait état d'une étude qui suggère que Prime Video offre actuellement aux clients le meilleur rapport coût/titre de tous les services de streaming dans la plupart des régions. Mais nous avons également expliqué que cette valeur purement mathématique ne fait pas de Prime Video la plateforme la plus rentable, en raison de son interface utilisateur médiocre et de son offre de contenu triple A plus restreinte que celle de Netflix et Disney Plus.

Aujourd'hui, le diffuseur semble avoir corrigé l'une de ces lacunes majeures, et avec de nouveaux films et de nouvelles séries bientôt disponibles, ainsi que le succès de la saison 3 de The Boys sur Internet, Prime Video est prêt à à affronter ses principaux rivaux dans les années à venir.