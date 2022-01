Rallye Dakar 2022 : comment voir chaque étape de la course légendaire en streaming ?

Aussi féroce pour les pneus que pour les rouages de l'esprit, le Rallye Dakar est l'ultime aventure automobile tout-terrain. Le talent et la vitesse brute ne suffisent pas ici, l’essentiel réside dans la capacité des pilotes à réfléchir rapidement pendant des heures et des jours, sous une chaleur torride - avec pratiquement aucun temps de préparation. Notre guide vous explique comment suivre le Rallye Dakar 2022 en direct, où que vous soyez dans le monde.

Rallye Dakar 2022 : où et quand ? Dates : Du dimanche 2 janvier au vendredi 14 janvier

Lieu : Arabie Saoudite (de Hail à Jeddah)

Diffusé sur : France 2 / 3 / 4, Eurosport 1

C'est ce terrain poussiéreux, rocailleux et d'un beige oppressant qui fait la loi ici. Chaque équipe devra dessiner le meilleur itinéraire à travers 12 étapes. Les premiers faux pas sont amplifiés, à tel point qu'il n'est pas rare de voir les maîtres du rallye raid perdre leurs repères et finir dans la mauvaise direction. A contrario, prendre trop de temps risque de ne jamais les faire entrer dans la course.

Stéphane Peterhansel a renforcé sa légende de plus grand pilote du Rallye Dakar de tous les temps en remportant la catégorie Autos l'année dernière. Comme toujours, il y a différentes compétitions se superposant durant le Rallye Dakar : Motos, Quads, Autos, SSV et Camions. Mais aussi différentes catégories : Elites, Marathon, Essence, Diesel, Féminine, Première participation. Autant de courses dans la course que vous pourrez suivre via les chaînes suivantes.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner le Rallye Dakar 2022 ?

Où regarder le Rallye Dakar 2022 en France ?

Le Rallye Dakar prend traditionnellement vitrine sur les chaînes de France Télévisions (France 2, France 3 et France 4). A commencer par France 4 qui propose un résumé de chaque étape, tous les soirs à partir de 19h35 - ou 19h20 le dimanche. Si vous préférez un condensé de 10 minutes, suivez Le journal du Dakar, entre 20h45 et 20h55. Et pour les amateurs de coulisses (plutôt couche-tard), l'émission Bivouac revient sur le "making-of" sur France 2.

Vous pouvez également suivre la compétition (résumée) en streaming sur la chaîne Eurosport 1 mais aussi sur l'application mobile Eurosport. L'abonnement Eurosport coûte 9,99 € par mois (sans engagement) ou 69,99 € par an (ce qui vous permet d'économiser 49,89 €).

Le programme TV du Rallye Dakar 2022 en détails :

Dimanche 9 janvier 2022



00h30-01h30 – Rallye Dakar (Eurosport)

05h00-06h00 – Rallye Dakar (Eurosport)

19h20-20h05 – Le Dakar (France 4)

20h05-20h50 – Stade 2 (France 3)

23h30-00h30 – Rallye Dakar (Eurosport)

Lundi 10 janvier 2022



01h40-02h05 – Bivouac (France 2)

05h00-06h00 – Rallye Dakar (Eurosport)

08h30-09h30 – Rallye Dakar (Eurosport)

19h45-20h25 – Le Dakar (France 4)

20h45-20h55 – Le Journal du Dakar (France 3)

23h30-00h30 – Rallye Dakar (Eurosport)

Mardi 11 janvier 2022

00h25-00h50 – Bivouac (France 2)

05h00-06h00 – Rallye Dakar (Eurosport)

08h00-09h00 – Rallye Dakar (Eurosport)

19h45-20h25 – Le Dakar (France 4)

20h45-20h55 – Le Journal du Dakar (France 3)

23h30-00h30 – Rallye Dakar (Eurosport)

Mercredi 12 janvier 2022



01h55-02h20 – Bivouac (France 2)

05h00-06h00 – Rallye Dakar (Eurosport)

08h00-09h00 – Rallye Dakar (Eurosport)

19h45-20h25 – Le Dakar (France 4)

20h45-20h55 – Le Journal du Dakar (France 3)

23h30-00h30 – Rallye Dakar (Eurosport)

Jeudi 13 janvier 2022



19h45-20h25 – Le Dakar (France 4)

20h45-20h55 – Le Journal du Dakar (France 3)

23h30-00h30 – Rallye Dakar (Eurosport)

00h-00h25 – Bivouac (France 2)



Vendredi 14 janvier 2022



19h45-20h25 – Le Dakar (France 4)

20h45-20h55 – Le Journal du Dakar (France 3)

23h30-00h30 – Rallye Dakar (Eurosport)

Où regarder le Rallye Dakar 2022 depuis l'étranger ?

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Eurosport, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site Eurosport.fr (ou ceux de France Télévisions) et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la grande course.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.