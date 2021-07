Comment regarder les Jeux olympiques de Tokyo en streaming et gratuitement ? Découvrez le calendrier complet

La flamme olympique se rallume et nous pourrons nous réjouir de la présence des athlètes les plus talentueux du monde, qui s'affronteront dans 35 sports différents, 53 disciplines et plus de 400 épreuves. Retardés en raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont sur le point de démarrer. Nous vous expliquons en détail comment regarder cet événement en direct (ou presque), où que vous vous trouviez sur la planète.

JO d’été 2020 : où et quand ? Dates : du mercredi 21 juillet au dimanche 8 août 2021

Ville hôte : Tokyo, Japon

Diffusé sur : France 2, 3, 4, Eurosport (France)

Le programme olympique de 14 jours comprend un nombre impressionnant d'épreuves. Le coup d'envoi sera donné avec les compétitions de football et de softball le mercredi 21 juillet, deux jours avant une cérémonie d'ouverture qui s'annonce spectaculaire.

Le softball est l'un des six nouveaux sports au programme, avec le baseball, le karaté, l'escalade, le surf et le skateboard. Nous compterons 15 nouvelles épreuves au total, dont des compétitions mixtes et le très attendu basket 3x3.

S'il y a un événement que vous ne devez absolument pas manquer, c'est le sprint 100 mètres masculin, les cartes étant redistribuées cette année, après la retraite d'Usain Bolt. L'événement aura lieu le dimanche 1er août, appelé "Golden Sunday", et 25 médailles d'or seront distribuées.

Nous atteindrons le point culminant le samedi 7 août, avec 34 épreuves médaillées, dont le marathon féminin et les finales de basket-ball et de football.

Peu importe la nation que vous encouragerez, la bonne nouvelle est qu'il est facile de visionner n’importe quelle épreuve gratuitement. Nous vous livrons ci-dessous le calendrier complet des Jeux olympiques de Tokyo 2020, et le mode d’emploi pour découvrir chaque compétition, depuis les chaînes de TV françaises.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner les Jeux Olympiques ?

Où regarder les Jeux Olympiques de Tokyo en France ?

Les Jeux Olympiques sont traditionnellement diffusés en direct sur France 2, France 3 et France 4 chaque jour, de minuit à 16h, et ce gratuitement. Vous pouvez également suivre la compétition en streaming sur les chaînes payantes Eurosport mais aussi sur l'application mobile Eurosport. L'abonnement Eurosport coûte 9,99 € par mois (sans engagement) ou 69,99 € par an (ce qui vous permet d'économiser 49,89 €).

Notez que la cérémonie d'ouverture se tiendra sur France 2 le vendredi 23 juillet 2021 à 13h00. La cérémonie de clôture, elle, sera diffusée sur la même chaîne, le dimanche 8 août 2021 toujours à 13h00.

Découvrez le calendrier complet des Jeux Olympiques de Tokyo

Athlétisme : du 30 juillet au 8 août 2021

du 30 juillet au 8 août 2021 Aviron : du 23 au 30 juillet 2021

: du 23 au 30 juillet 2021 Badminton : du 24 juillet au 2 août 2021

: du 24 juillet au 2 août 2021 Baseball : du 28 juillet au 7 août 2021

: du 28 juillet au 7 août 2021 Basketball : du 25 juillet au 8 août 2021

: du 25 juillet au 8 août 2021 Basketball 3x3 : du 24 au 28 juillet 2021

: du 24 au 28 juillet 2021 Beach-volley : du 24 juillet au 7 août 2021

: du 24 juillet au 7 août 2021 Boxe : du 24 juillet au 8 août 2021

: du 24 juillet au 8 août 2021 Canoë-kayak sprint en eau calme : du 2 au 8 août 2021

: du 2 au 8 août 2021 Canoë-kayak slalom en eau vive : les 25 et 30 juillet 2021

: les 25 et 30 juillet 2021 Cyclisme BMX Freestyle et Racing : les 29 juillet et 1er août 2021

: les 29 juillet et 1er août 2021 Cyclisme Piste : du 2 au 8 août

: du 2 au 8 août Cyclisme Route : 24, 25 et 28 juillet 2021

: 24, 25 et 28 juillet 2021 Cyclisme VTT : 26 et 27 juillet 2021

: 26 et 27 juillet 2021 Équitation dressage, concours et saut : du 24 juillet au 7 août 2021

: du 24 juillet au 7 août 2021 Escalade sportive : du 3 au 6 août 2021

: du 3 au 6 août 2021 Escrime : du 24 juillet au 1er août 2021

: du 24 juillet au 1er août 2021 Football : du 21 juillet au 7 août 2021

: du 21 juillet au 7 août 2021 Golf : du 29 juillet au 7 août 2021

: du 29 juillet au 7 août 2021 Gymnastique Artistique : du 24 juillet au 3 août 2021

: du 24 juillet au 3 août 2021 Gymnastique Rythmique : du 6 au 8 août 2021

: du 6 au 8 août 2021 Gymnastique Trampoline : les 30 et 31 juillet 2021

: les 30 et 31 juillet 2021 Haltérophilie : du 24 juillet au 4 août 2021

: du 24 juillet au 4 août 2021 Handball : du 24 juillet au 8 août 2021

: du 24 juillet au 8 août 2021 Hockey sur gazon : du 24 juillet au 6 août 2021

: du 24 juillet au 6 août 2021 Judo : du 24 au 31 juillet 2021

: du 24 au 31 juillet 2021 Karaté : du 5 au 7 août 2021

: du 5 au 7 août 2021 Lutte : du 1er au 7 août 2021

: du 1er au 7 août 2021 Marathon : les 7 et 8 août 2021

: les 7 et 8 août 2021 Marche : les 5 et 6 août 2021

: les 5 et 6 août 2021 Natation : du 24 juillet au 1er août

: du 24 juillet au 1er août Natation synchronisée : du 2 au 7 août 2021

: du 2 au 7 août 2021 Natation Plongeon : du 25 juillet au 7 août 2021

: du 25 juillet au 7 août 2021 Natation Water-polo : du 24 juillet au 8 août 2021

: du 24 juillet au 8 août 2021 Natation Marathon : les 4 et 5 août 2021

: les 4 et 5 août 2021 Pentathlon moderne : du 5 au 7 août 2021

: du 5 au 7 août 2021 Rugby à sept : du 26 au 31 juillet 2021

: du 26 au 31 juillet 2021 Skateboard street et park : du 25 juillet au 5 août 2021

: du 25 juillet au 5 août 2021 Softball : du 21 au 27 juillet 2021

: du 21 au 27 juillet 2021 Surf : du 25 au 28 juillet 2021

: du 25 au 28 juillet 2021 Taekwondo : du 24 au 27 juillet 2021

: du 24 au 27 juillet 2021 Tennis : du 24 juillet au 1er août 2021

: du 24 juillet au 1er août 2021 Tennis de table : du 24 juillet au 6 août 2021

: du 24 juillet au 6 août 2021 Tir rifle & pistol et shotgun : les 24 juillet et 2 août 2021

: les 24 juillet et 2 août 2021 Tir à l'arc : les 23 au 31 juillet 2021

: les 23 au 31 juillet 2021 Triathlon : les 26, 27 et 31 juillet 2021

: les 26, 27 et 31 juillet 2021 Voile : du 25 au 4 août 2021

: du 25 au 4 août 2021 Volley-ball : du 24 juillet au 8 août 2021

Si vous ne résidez pas en France actuellement et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Eurosport, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site Eurosport.fr et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la compétition.

Les Jeux olympiques de Tokyo auront-ils lieu ?

Les organisateurs des Jeux olympiques ont été très réticents à l’idée de reprogrammer l’événement à Tokyo en 2021. Ils ont finalement accepté de reporter le rendez-vous de quelques semaines cet été. Depuis, de nombreuses rumeurs ont circulé sur l'annulation imminente des Jeux, mais toutes étaient fausses. Malgré les protestations véhémentes des Japonais concernés, le CIO semble déterminé à organiser les JO à partir du 21 juillet. Attention toutefois, la pandémie et ses variants restent imprévisibles. Gardons les doigts croisés…

Y a-t-il de nouvelles disciplines pendant les Jeux Olympiques de Tokyo ?

6 nouveaux sports et 15 nouveaux "événements" ont été ajoutés au programme des Jeux olympiques. Les nouveaux sports sont le baseball, le softball, le karaté, l'escalade, le surf et le skateboard. Parmi les nouveaux événements que nous pouvons attendre, citons le basket-ball 3x3, le cyclisme Madison et le BMX freestyle, ainsi que de nouvelles épreuves mixtes en athlétisme, natation, tennis de table et triathlon.

Où se déroulent les Jeux olympiques de 2020 ?

Pour la seconde fois de leur histoire, et pour la première fois en près de 60 ans, Tokyo est la ville hôte des Jeux olympiques. Le village olympique se trouve à Harumi Futo, mais le temple des jeux sera le stade national du Japon, tout proche, qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que les épreuves d'athlétisme.

Quand auront lieu les Jeux paralympiques de 2020 ?

Les Jeux paralympiques de 2020 commencent peu après la fin des Jeux olympiques. L'événement devrait débuter le mardi 24 août et durer un peu moins de deux semaines, pour s'achever le 5 septembre.

Les spectateurs pourront-ils assister physiquement aux Jeux olympiques ?

Toutes les décisions prises au sujet des Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont examinées de très près, car la crise sanitaire mondiale continue de dicter la tenue d'événements de grande envergure. Une question qui n'a pas encore été tranchée est de savoir si les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront à huis clos ou si les sièges du stade national du Japon seront remplis de spectateurs.

Ayant vendu des billets pour les événements olympiques deux ans auparavant, le comité d'organisation s'attendait à ce que la vente de billets rapporte 90 milliards de yens (un peu plus de 692 millions d’euros). Si ces billets devaient être remboursés, cela représenterait une perte de plus de 50% des recettes commerciales des Jeux olympiques.

Alors que les experts en santé publique ont conseillé d'organiser les Jeux olympiques sans spectateur, des rapports récents ont précisé qu’un accueil de 10 000 personnes maximum pourrait être autorisé.

Quelles sont les mesures sanitaires mises en place pour Tokyo 2020 ?

Outre la limitation de la capacité d'accueil des spectateurs aux Jeux olympiques, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont récemment annoncé l'interdiction de la vente d'alcool lors de l'événement. Cette décision fait suite aux pressions exercées par Asahi Breweries, l'un des sponsors des Jeux, pour autoriser la consommation d'alcool sur les sites olympiques.

En fin de compte, il a été décidé que, comme les autres commerces soumis à des restrictions, l'alcool sera interdit lors des Jeux, ce qui permettra aux spectateurs de respecter toutes les règles de distanciation sociale.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.