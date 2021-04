Snooker 2021 : où et comment regarder le championnat du monde en direct ?

Le Championnat du monde de Snooker 2021 a été jusqu'à présent satisfaisant pour la plupart des favoris. Seule une poignée d’entre eux ont dû abandonner le Crucible après le premier tour.

Snooker 2021 : où et quand ? Date : du samedi 17 avril au lundi 3 mai

Lieu : Crucible Theatre, Sheffield, Angleterre

Diffusé sur : Eurosport (France), BBC (UK)

Cela signifie que le numéro un mondial Judd Trump, l'Australien Neil Robertson, le triple récompensé Mark Selby ainsi que les légendaires Mark Williams et John Higgins sont tous en sécurité au deuxième tour. Sans oublier, bien sûr, le champion en titre et sextuple vainqueur Ronnie O'Sullivan.

The Rocket a battu Kyren Wilson pour mettre la main sur ce fameux trophée l'été dernier. Mais c'est le vice-champion et Anthony McGill qui ont réussi à se démarquer comme les véritables vedettes du show, lors d'une demi-finale extraordinaire. 62 minutes vertigineuses de snookers, d'autosnookers, de fautes et de coups de chance. Aujourd’hui, les deux candidats malheureux sont de retour au Crucible pour prendre leur revanche.

Pour suivre leur progression, le second tour et les phases finales du championnat en direct et en streaming, il suffit de suivre notre guide complet ci-dessous.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner le championnat du monde ?

Où regarder le championnat du monde de snooker en France ?

En France, la compétition prendra place jusqu'au 3 mai prochain sur la chaîne Eurosport 1 mais aussi sur l'application mobile Eurosport. L'abonnement Eurosport coûte 9,99 € par mois (sans engagement) ou 69,99 € par an (ce qui vous permet d'économiser 49,89 €).

Les dates à suivre sont les suivantes :

1er tour : du 17 au 22 avril

2e tour : du 20 au 26 avril

Quarts de finale : 27 et 28 avril

Demi-finales : 29, 30 avril et 1er mai

Finales : 2 et 3 mai

Où regarder le championnat du monde de snooker depuis l'étranger ?

Snooker 2021 : tous les duels

Premier tour

Ronnie O’Sullivan vs Mark Joyce

Anthony McGill vs Ricky Walden

Ding Junhui vs Stuart Bingham

Jamie Jones vs Stephen Maguire

John Higgins vs Tian Pengfei

Mark Williams vs Sam Craigie

Mark Allen vs Lü Haotian

Mark Selby vs Kurt Maflin

Neil Robertson vs Liang Wenbo

Jack Lisowski vs Allister Carter

Barry Hawkins vs Matthew Selt

Kyren Wilson vs Gary Wilson

Shaun Murphy vs Mark Davis

Yan Bingtao vs Martin Gould

David Gilbert vs Chris Wakelin

Judd Trump vs Liam Highfield



Deuxième tour

Ronnie O’Sullivan vs Anthony McGill

Jamie Jones vs Stuart Bingham

Neil Robertson vs Jack Lisowski

Yan Bingtao vs Murphy/Davis

David Gilbert vs Judd Trump

John Higgins vs Mark Williams

Mark Allen vs Selby/Maflin

Barry Hawkins vs Kyren Wilson

Quand aura lieu la finale du championnat du monde ?

La finale du championnat du monde de snooker se jouera en quatre séances, le dimanche 2 mai et le lundi 3 mai. Avec une ouverture à 15h tapantes (heure française).

Qui sont les favoris de la compétition ?

Le champion en titre, Ronnie O'Sullivan, est le favori du championnat du monde de snooker en 2021. Face à la tête de série, sept autres anciens champions du monde restent en lice, notamment Judd Trump et Neil Robertson qui n'ont remporté le titre suprême qu'une seule fois chacun.

Qui a remporté le plus de titres mondiaux en 2021 ?

Le grand Joe Davis, aujourd'hui décédé, a remporté plus de titres mondiaux que quiconque, ayant achevé chacune des 15 premières éditions du tournoi, de 1927 à 1946. Son frère cadet, Fred Davis, partage la deuxième place avec John Pulman, avec huit victoires chacun.

Stephen Hendry, qui vient de prendre sa retraite et qui a été éliminé lors des phases de qualification de l’édition 2021, se présente comme le joueur le plus titré de l'ère moderne, avec sept titres mondiaux à son actif.

