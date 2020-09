Une figurine LEGO Baby Yoda de 1073 pièces sera lancée le même jour que la saison 2 de The Mandalorian

LEGO a déjà sorti une petite figurine Baby Yoda dans le cadre d'un set The Mandalorian, un peu plus tôt cette année. Mais il ne s’agissait que d’un accessoire minuscule, extrêmement facile à perdre. Ce qui ne sera pas le cas avec ce nouveau kit de 19 cm x 21 cm x 13 cm qui semble nous garantir un Yoda « grandeur nature », tout de briques vêtu.

Les précommandes ont démarré le 21 septembre (oui un jour avant celles des Xbox Series X et Series S). Le set de 1073 pièces pourra être expédié n’importe où dans le monde et arrivera à domicile, dès le 30 octobre prochain. Soit exactement, la date de lancement de la saison 2 de The Mandalorian sur Disney Plus. L’article est actuellement vendu 84,99 € depuis la boutique en ligne LEGO. Pour éviter les ruptures de stock, vous ne pouvez pas en réserver plus de deux exemplaires par personne.

En plus de Baby Yoda lui-même, le set comprend le pommeau de levier de vitesse qu'il vole dans le vaisseau de Mando pour jouer avec, une plaque d'information qui inclut l'âge, la taille et d'autres détails de la créature… Ainsi que la mini-figurine de l'Enfant en bonus. L'ensemble est destiné aux passionnés de la série, comme de la franchise Star Wars, âgés de 10 ans et plus.

Avec une « tête et des oreilles mobiles mais aussi une bouche réglable », vous aurez la possibilité de modifier ses expressions faciales, pour reproduire vos scènes préférées et les memes les plus viraux de The Mandalorian.

Nous avons déjà déniché des tonnes de jouets à l’effichie de Baby Yoda, de Funko à Hasbro. Néanmoins, ce set LEGO pourrait bien être la meilleure représentation du personnage que nous ayons vu jusqu'à présent.

Image 1 sur 4 (Image credit: LEGO) Image 2 sur 4 (Image credit: LEGO) Image 3 sur 4 (Image credit: LEGO) Image 4 sur 4 (Image credit: LEGO)

Baby Yoda, au cœur de la saison 2

L'Enfant, caractère le plus populaire de la série Disney Plus, jouera un rôle central au cours de la prochaine saison. Dès les premiers épisodes, Din Djarin, alias le Mandalorien, partira à la recherche du Jedi qui donnerait à Baby Yoda un foyer plus sûr.

Nous nous sommes entretenus avec Pedro Pascal, concernant la saison à venir. L’acteur saurait « qui » et « ce qu’est » L'Enfant exactement, même s’il lui manque encore beaucoup de détails encore sur son origine. « Celle-ci devrait d’ailleurs devenir une histoire centrale de la saison 2 », a-t-il déclaré.