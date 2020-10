La Nvidia Geforce RTX 3090 peut facilement cracker des mots de passe - et c'est une mauvaise nouvelle

Oublier son mot de passe et ne plus accéder à un service ou un document cruciaux peut s’avérer un véritable casse-tête. Heureusement, il existe des solutions de récupération efficaces pour générer un nouveau mot de passe et sortir de cette situation embarrassante. Cependant, il est tout aussi facile de contourner des mots de passe fragiles pour accéder aux informations confidentielles d’une tierce personne.

Ces dernières années, la commercialisation de cartes graphiques puissantes a rendu le processus de cracking encore plus simple. Et, avec l’ultime mise à jour de l’outil Passcovery, la Nvidia RTX 3090 peut réduire considérablement le temps nécessaire pour hacker n’importe quel mot de passe.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, la RTX 3090 de Nvidia est la dernière carte graphique phare de la société. Elle est dotée d'un processeur graphique GA102 avec 10 496 cœurs et 24 Go de mémoire GDDR6X. Si ce nouveau GPU a été conçu pour offrir une augmentation significative des performances graphiques liées à vos jeux PC ou à vos logiciels de création multimédia, il est également très prisé par les cybercriminels pour contourner les mots de passe, en particulier les plus faibles.

Passcovery Suite 20.09 + RTX 3090, le sésame absolu

Avec la sortie de Passcovery Suite 20.09, un logiciel de récupération de mot de passe compatible avec Microsoft Office, OpenOffice, PDR, Zip, iOS et un certain nombre d'autres applications populaires, il est aujourd’hui possible d’utiliser l’accélération GPU de la RTX 3090. Mais aussi celle des nouvelles cartes graphiques Nvidia de la série 3000.

Cette accélération GPU apporte une force brute supplémentaire qui cracke sans résistance plusieurs type de documents protégés par un mot de passe. Notamment toute archive Zip sécurisée avec un cryptage classique.

Dans ses tests utilisant Passcovery Suite 20.09, l’éditeur a constaté que les attaques de mots de passe Zip par force brute étaient capables de générer 669 millions de mots de passe par seconde, depuis une carte graphique Nvidia GTX 1060. En comparaison, Passcovery Suite 3.80 générait 3,4 millions de mots de passe par seconde. Dans le même temps, la vitesse des recherches de mots de passe a augmenté de 30 % sur les documents de type TrueCrypt PBKDF@/Whirlpool/AES et de 4 % sur les fichiers Microsoft Office 2007-2019.

Si vous souhaitez continuer à protéger vos fichiers et vos comptes en ligne, vous pouvez utiliser un générateur de mots de passe pour créer des mots de passe forts et complexes. Seule protection viable face à la combinaison d’une solution de récupération de mots de passe et d’une RTX 3090 pour cracker vos identifiants.