Best for Business Awards 2020 : TechRadar Pro récompense les meilleures solutions tech en entreprise

Il est juste de dire que 2020 a changé le paysage high-tech des entreprises de manière significative - notamment en raison du boom du télétravail.

Avec la pandémie mondiale et les restrictions sanitaires qui en ont découlé, la visioconférence est devenue une solution de communication inter-équipes incontournable. Tout comme les plateformes cloud, permettant à tout salarié ou collaborateur d’enregistrer, d’éditer ou de partager ses documents professionnels, depuis son domicile.

Les entreprises ont également dû équiper au mieux leurs employés à distance - avec des ordinateurs de bureau ou portables, des tablettes, des smartphones et bien d'autres appareils sécurisés et pleinement optimal pour le travail à distance.

En gardant tous ces bouleversements à l'esprit, voici l’ensemble du matériel et des services B2B qui ont réussi à se frayer un chemin jusqu’aux premières marches du classement 2020.

Meilleur ordinateur du bureau professionnel

Dell OptiPlex 3050 Micro

Dell est un nom si connu et si respecté dans le domaine des ordinateurs professionnels, que vous pouvez être sûr, lorsque vous achetez une machine de la marque, qu'elle s’avère admirablement conçue tout en bénéficiant d’une assistance exigeante.

L'OptiPlex 3050 Micro de Dell offre de très bonnes spécifications de base adaptées aux tâches bureautiques quotidiennes des petites et moyennes entreprises, pour un prix très attractif. Son boîtier fin s’impose à merveille dans des surfaces trop restreintes - si vous avez besoin d’un mini-coin de bureau dans votre chambre, c’est l’idéal.

Meilleure station de travail mobile

Apple MacBook Pro (16 pouces, 2019)

L’édition 2019 du MacBook Pro 16 pouces est, à ce jour, la station de travail mobile la plus puissant jamais conçue par Apple. La firme de Cupertino a ajouté certains des composants les plus rapides au monde, notamment les processeurs Intel à 6 et 8 cœurs. Le clavier problématique de la version précédente - de par sa sensibilité élevée aux miettes et à la poussière - a été revu et corrigé. Le tout est bien entendu sublimé par le châssis emblématique du MacBook Pro. L’installation de MacOS Catalina sur ce modèle le rend encore plus rapide et réactif pour traiter les tâches du quotidien. Mais aussi des charges logicielles plus complexes comme la lecture ou l’édition de vidéos haute définition.

Meilleur ordinateur portable professionnel

Dell XPS 15 (2020)

Chaque élément de cet ordinateur portable dessine parfaitement ce que devrait être un ordinateur portable en 2020 : un magnifique écran, un clavier extrêmement confortable, des haut-parleurs avec un son très riche et un trackpad suffisamment spacieux. Equipé d'un Intel Core i7-10875H et d'une Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, le Dell XPS 15 (2020) s'inscrit dans le haut du panier du marché des prosommateurs ou professionnels-consommateurs. Sa puissance vous permet de vous adonner à l’édition vidéo / photo ou à la conception 3D sans problème.

Meilleure tablette professionnelle

Microsoft Surface Pro 6

La gamme Surface Pro de Microsoft trône au-dessus des meilleures tablettes pour entreprises, depuis de nombreuses générations - et la Surface Pro 6 occupe cette place depuis plus longtemps encore. Cet appareil a repris ce que nous aimions des versions précédentes et l'a affiné. Ce n'est pas une nouvelle tablette révolutionnaire, mais plutôt un appareil professionnel accompli doté d'un design et d'une qualité de fabrication exceptionnels, d'une technologie mobile de pointe et d'une nouvelle finition noire élégante. Bien que la Surface Pro 7 soit aujourd’hui disponible, sa mise à niveau ne se révèle pas assez importante pour ravir la couronne à la reine de cette catégorie.

Meilleur smartphone professionnel

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Le smartphone classe affaires de Samsung constitue un investissement imposant mais c’est aussi le meilleur photophone Android actuel, grâce à son zoom optique 5x, son zoom numérique 50x, et son traitement post-production amélioré. Le Note 20 Ultra est aussi le pack mobile le plus complet de Samsung : il possède un écran de 6,9 pouces à 120 Hz qui se manipule avec fluidité, un nouveau chipset rapide, 12 Go de RAM (plus que certains des meilleurs ordinateurs portables), un débit 5G et une autonomie supérieure à une journée entière. Le stylet S Pen est également doté de nouvelles fonctions géniales, comme la synchronisation des enregistrements vocaux avec vos notes griffonnées.

Meilleure imprimante professionnelle

Kyocera Ecosys P3155dn

Le design minimal de cette imprimante professionnelle A4 mono en fait l’un des modèles en circulation les plus pratiques. Elle ne dispose pas d'un écran tactile lumineux, ni même de la connectivité Wi-Fi, mais elle peut produire des impressions noir et blanc de très haute qualité rapidement et à moindre coût. Nous avons calculé que le coût par page n'était que de 0,04 € par page. Avec un bac à papier suffisamment profond pour contenir une rame entière de feuilles et une vitesse d'impression maximale de 55 ppm, cette imprimante haute capacité est idéale pour desservir une petite entreprise nécessitant des besoins d'impression élevés.

Meilleur moniteur professionnel

Dell UltraSharp UP3218K

Le Dell UltraSharp UP3218K est le meilleur moniteur pour entreprise que nous ayons jamais essayé. Son écran géant de 32 pouces et sa résolution 8K en font un outil parfait pour les photographes et les monteurs vidéo. Dès la sortie de la boîte, il impressionne, avec sa couverture Dell PremierColor (100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec.709, 98% DCI-P3) couvrant un spectre global d’1,07 milliard de couleurs.

Meilleur routeur professionnel

Asus BRT-AC828

Asus a la réputation de fabriquer d'excellents produits de consommation et l'entreprise taïwanaise - connue pour ses ordinateurs portables et ses cartes mères - s'essaie désormais aux produits sans fil. Le BRT-AC828 est son seul routeur professionnel et l'appareil coche beaucoup de cases, particulièrement pour les petites entreprises qui recherchent plus de 10 connexions simultanées. Certes, son prix est exorbitant, mais il est doté de fonctions que l'on n'attendrait pas d'un routeur, comme un emplacement M.2 pour brancher un SSD. Il prend également en charge RADIUS, la capacité d'agréger quatre ports Ethernet 1 Gb en un port virtuel 4 Gb (il dispose de huit ports Ethernet Gigabit en tout) et la prise en charge 4G/LTE comme connexion de secours. Comme on peut s'y attendre de la part d'un routeur haut de gamme, il offre un MU-MIMO 4x4 et des vitesses théoriques allant jusqu'à 2,6 Gbps, avec une couverture jusqu'à 100m sur la bande 2,4 GHz.

Meilleur support de stockage professionnel

WD My Cloud NAS et Cloud Personnel

WD a obtenu un succès considérable avec ses produits My Cloud, qui peuvent être connectés sur n'importe quel appareil compatible DLNA et qui sont accessibles via des applications mobiles iOS et Android. « Cloud personnalisé », ce WD est l'un des meilleurs disques NAS du marché, avec une capacité de stockage démarrant à 2 To et grimpant jusqu’à 4 To.

Meilleure solution de communication d’entreprise

(Image credit: Shutterstock / fizkes)

RingCentral

RingCentral n'a peut-être pas été le premier service CPaaS, mais la plateforme collaborative est aujourd’hui considérée comme leader sur les applications mutualisées dans le cloud d’entreprise. Elle contient une large bibliothèque d'API permettant de personnaliser et de configurer tous les moyens de communication de votre société : visioconférence, messagerie d’équipe, système de téléphonie cloud, service client à distance, rapports en direct… Pour travailler depuis n’importe quel point sur la planète, sans contrainte.

Meilleure suite de sécurité pour les entreprises

Avast Business Antivirus Pro

Une excellente suite de sécurité pour les entreprises, qui vous offre divers outils tels qu'une protection contre une base étendue de virus, un pare-feu, une surveillance du courrier électronique, un antispam et la possibilité de mettre en place des applications de type « bac à sable » pour une sécurité totale. Avast Business Antivirus Pro (par opposition à Avast Business Antivirus standard) comprend également un bouclier couvrant Sharepoint et Exchange, ainsi qu'un certain nombre d'outils pour vos serveurs.

Meilleur VPN professionnel

Perimeter 81

Perimeter 81 offre une excellente solution VPN premium pour tout utilisateur qui travaille sur plusieurs appareils et passe fréquemment de l'un à l'autre. Il s'agit d'un service puissant qui offre de nombreuses fonctionnalités et avantages. L’accès Zero Trust garantit une passerelle sécurisée vers l’ensemble de vos applications web. Il permet aussi d'atténuer les pertes de données et de réduire le coût du cycle de vie (CCV), en réactualisant les logiciels jugés obsolètes. Le périmètre défini par logiciel (SDP) est utilisé pour restreindre l'accès au réseau et fournir une interface personnalisé de gestion des systèmes en réseau. Perimeter 81 utilise sa propre solution SDP pour offrir un accès sécurisé aux environnements cloud tels que IaaS, PaaS, et plus encore. Il est également intégré à Azure SIEM de Microsoft et à Amazon S3. Le service protège enfin de manière proactive ses utilisateurs contre les menaces Wi-Fi publiques dangereuses, quel que soit l'endroit d'où ils travaillent.

Meilleur service Cloud pour entreprise

(Image credit: Shutterstock / Blackboard)

iDrive

iDrive offre une synchronisation continue de vos fichiers, même ceux qui sont stockés sur des lecteurs réseau. L'interface web permet de partager des fichiers par courrier électronique, sur Facebook et Twitter. Les utilisateurs ayant tendance à cliquer trop rapidement (sur l’option « Effacer » en particulier) seront heureux d'apprendre que les fichiers supprimés ne sont pas automatiquement éradiqués du serveur, ce qui réduit le risque de se débarrasser accidentellement d’un document important. Autre élément majeur : les administrateurs informatiques ont accès à l'application iDrive Thin Client, qui leur permet de sauvegarder/restaurer, de gérer les paramètres, et plus encore pour tous leurs ordinateurs connectés via un tableau de bord centralisé. Une version améliorée - judicieusement nommée iDrive Business - délivre une assistance prioritaire, une connexion unique ainsi qu'un nombre illimité d'utilisateurs et une sauvegarde des serveurs. Alors qu'iDrive Personal propose 5 ou 10 To par utilisateur, l'option professionnelle monte jusqu’à 12,5 To de stockage individuel.

Meilleur fournisseur d’hébergement web professionnel

Bluehost

En tête du classement des fournisseurs d'hébergement web, Bluehost propose un hébergement partagé de base à partir de 2,95 $ par mois (sur un contrat de trois ans), avec une formule WordPress à partir de 20 $ par mois (bien que ce soit également un tarif de lancement réduit). En contrepartie, vous bénéficiez d'une installation automatisée de WordPress, sans parler des autres applications populaires via un système alimenté par Mojo Marketplace. Bluehost propose également un générateur de site web basé sur Weebly, ce qui est un grand avantage. A partir d’une large variété de thèmes, vous pouvez définir un site web de six pages maximum.

Meilleur gestionnaire de campagnes emailing

(Image credit: PhotoMix/Pixabay)

Constant Contact fournit une série d'outils marketing dédiés aux campagnes emailing. Avec une interface drag & drop facile à utiliser, il permet de créer des courriels et newsletters visuellement riches et d’importer des listes de contacts depuis Outlook, Salesforce ou Excel. Des fonctionnalités supplémentaires sont également disponibles, telles que l'automatisation et la programmation des envois, la création d’enquêtes, de sondages et de formulaires d'inscription dynamiques. Outre les modèles personnalisables et l'hébergement d'images, son système Analytics mesure plus efficacement le ROI effectif des campagnes et augmente vos taux de conversion assez rapidement.

Meilleurs outils collaboratifs

Office 365

Microsoft Office reste la suite bureautique la plus utilisée et donc la plus importante sur le marché, et bien qu'il y ait des concurrents comme OpenOffice et la suite G de Google, ils n'ont pas encore rattrapé le même niveau de fonctionnalité et de facilité d'utilisation. Par conséquent, comme Microsoft Office est déjà au cœur de nombreuses entreprises, le passage à Office 365 offre un certain nombre d'avantages, notamment la possibilité pour les équipes de collaborer directement sur un même ensemble de documents. D’un tableur Excel à une présentation Powerpoint, en passant par des rapports clients rédigés sous Word.

Meilleur logiciel de gestion de projet

Asana

Asana est une solution de gestion de projet dont vous avez peut-être déjà entendu parler, même si vous n'avez jamais utilisé ce service dans le passé. Elle propose une tonne de fonctionnalités pratiques pour stimuler la productivité. L'application vous permet de créer des listes de tâches et des rappels afin de toujours respecter les délais. Vous pouvez aussi ajouter des dates d'échéance, des instructions et des commentaires pour chaque élément. Vous avez même la possibilité de partager des images provenant d'autres applications comme Google Drive. Et surtout, vous pouvez suivre tout ce sur quoi vous et vos collègues travaillez afin d'assurer le bon déroulement du projet et le respect du calendrier.

Meilleur logiciel CRM

(Image credit: Shutterstock)

Freshsales CRM

Freshsales CRM est une plateforme conviviale qui vise à maximiser la productivité de votre équipe commerciale. Elle comprend un certain nombre d'outils et de fonctionnalités, tels qu'un softphone avec intégration du courrier électronique, notation des prospects et automatisation des flux de travail. L’abonnement le plus basique comprend la gestion du courrier et des SMS, des contacts, des transactions ainsi qu’un accès aux différentes API. Les formules les plus avancées offrent en plus un large volume d’envois automatisés, des processus de flux de travail, des affectations directes de prospects par équipe, des rôles et fonctions personnalisés ainsi que des rapports / analyses avancés.