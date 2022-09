Les abonnés Amazon Prime s'apprêtent à vivre un mois 100% dédié au Seigneur des Anneaux, avec un gros cadeau fantasy

Le prochain lot de jeux gratuits à venir sur Amazon Prime Gaming a été révélé, y compris un brillant titre Action-RPG basé sur la franchise culte Le Seigneur des Anneaux.

Après Assassin's Creed Origins, offert le mois dernier, les membres d'Amazon Prime pourront se procurer gratuitement Middle-earth: Shadow of War et l’exécuter sur leur PC. Comme d'habitude, les abonnés pourront réclamer et conserver le jeu après octobre, même suite à tout désabonnement au service.

L'un des meilleurs jeux vidéo du Seigneur des Anneaux jamais sortis, Shadow of War vous invite à incarner le rôdeur Talion dans un monde ouvert incroyable. Vous combattez les orcs au corps à corps et infiltrez leurs forteresses, avec pour objectif d’abattre Sauron. Le jeu se distingue par son système Nemesis, qui permet aux bataillons orcs de se remémorer chaque combat passé. Une difficulté supplémentaire et bienvenue.



Les abonnés Amazon Prime ont eu la chance de se procurer le prédécesseur de Shadow of War, Middle-earth: Shadow of Mordor, dans le cadre de l'offre Prime Gaming du mois dernier. Et quel meilleur moment pour plonger dans l'esprit de Tolkien que maintenant, alors que la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir fédère partout aux quatre coins du globe.

Amazon aime la variété

Si la Terre du Milieu n'est pas à votre goût, plusieurs autres jeux pourront être collectés ici. Le RPG en ligne Fallout 76 sera lui aussi gratuit, tout comme le jeu de stratégie Total War: Warhammer 2, le point-and-click Loom, le puzzle-game Glass Masquerade: Origins, ou encore le platformer Horace. Tous ces jeux sont disponibles sur PC uniquement.

Ils seront rejoints par quelques contenus gratuits, dont un pack de skins Apex Legends, un pack d'armes pour Assassin's Creed Valhalla et le pack Dressed to Kill associé à Deathloop. Dans le cadre du partenariat permanent entre Amazon et Niantic, vous pourrez également vous procurer un pack Pokémon Go contenant quelques extras premium.

Toutes ces propositions gratuites seront disponibles début octobre. Vous pourrez les réclamer sur la page d'accueil d'Amazon Prime Gaming. Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass, vous avez déjà accès à Fallout 76 et Shadow of War. Vous pouvez même trouver Total War: Warhammer 3 sur PC Game Pass.