Nikon D6 : le futur reflex sera (enfin) présenté en mars

Depuis l’officialisation de son développement en septembre 2019, le Nikon D6 est passé sous les radars de l’actualité high-tech. Retard de production ? Report du projet ? Nous commencions à douter de sa commercialisation prochaine. Et puis Canon a révélé l'EOS 1D X Mark III pendant le CES 2020. Et Nikon a décidé qu’il était temps de sortir de sa léthargie.

Ainsi, le constructeur japonais emmènera le D6 dans ses valises du 14 au 17 mars, dates du Photography Show, la convention annuelle des marques d’appareils photo qui se tiendra à Birmingham, en Angleterre. Nikon devrait profiter de l’événement pour introduire un autre reflex : le D780. Nous découvrirons enfin les derniers modèles sans miroir de la série Z et le CoolPix P950.

Les objectifs Nikon ne devraient pas être en reste avec la présence sur le stand des plus récents tels que le 58 mm f/0,95 Noct, le Nikkor AF-S 120-300 mm f/2,8E et le Nikkor Z 70-200 mm f/2,8 VR S.

« Sur le stand du Photography Show 2020, les visiteurs pourront découvrir toutes nos dernières nouveautés, notamment la gamme complète de la série Z, le tout nouveau D780 et le COOLPIX P950. Nous confirmons de même que le très attendu D6 sera exposé pour la première fois au Royaume-Uni. » Nikon

Une configuration attractive ?

Nous attendons, avec une impatience non feinte, de découvrir et de manipuler le D6 pour confirmer certaines des rumeurs autour de ses spécifications techniques. En particulier, un potentiel capteur de 20 Mpx avec un système autofocus et des performances qui promettent de faire oublier le D5. Le mode rafale, lui, passerait de 12 à 14 images par seconde. Tandis que le boîtier embarquerait également l’enregistrement vidéo 4K / 60p.

La surprise principale concernerait finalement le calendrier de Nikon. Il se murmure effectivement que le constructeur avancerait l’inauguration du D6 au 12 février. A vérifier dans quelques jours.