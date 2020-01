Canon EOS R6 : la future meilleure affaire de l’année au rayon des boîtiers plein format ?

La saison est officiellement ouverte pour les rumeurs couvrant le calendrier des grands noms de la photo. Et Canon tient le haut de l’affiche. Alors que les yeux semblent braqués sur l’arrivée du nouveau modèle sans miroir Canon EOS R5, des spéculations laissent entendre que le lancement d’un « petit frère » plein format serait également programmé.

Le site Canon Rumors, qui a un assez bon bilan en matière de fuites et de rumeurs avérées, est confiant quant à l’arrivée du Canon EOS R6 en 2020, avec un capteur plein format 20 Mpx et le procédé de double stabilisation IBIS. Son annonce officielle aurait lieu en mai pour une mise en vente dès le mois de juin. Il serait donc présenté bien après l'EOS R5 (qui devrait être dévoilé en février, juste avant le salon spécialisé CP+), mais ses ventes pourraient s’avérer plus profitables pour Canon.

L'EOS R6 se présenterait en effet comme une alternative très abordable au R5. Au-delà de son capteur, il enregistrerait des vidéos 4K / 60p et serait capable de filmer en continu jusqu’à 20 images par seconde. De quoi se rapprocher des performances d’un Nikon Z6.

Entrée ou milieu de gamme ?

Canon envisagerait de lancer quatre appareils photo cette année, dont le Canon 1DX Mark III déjà confirmé et l’EOS R5 plutôt en bonne voie. Où se situerait le R6 dans ce catalogue à haut potentiel ? Il est possible qu’il représente l'option entrée de gamme pour débutants. Soit le digne successeur du Canon EOS RP.

Cela dit, son potentiel capteur 20 Mpx et la double stabilisation d’IBIS l’illustrent davantage comme un milieu de gamme à haut potentiel, dans la veine du Sony A7S II 12 Mpx. Bien entendu, il est encore trop tôt pour confirmer ou infirmer ses rumeurs. Et Canon devrait faire de nouvelles révélations sur son agenda d’ici le printemps. Ce qui reste certain, c’est que 2020 s’annonce comme une année passionnante pour les fans de Canon.