La nouvelle Nintendo Switch attendue en avril

Alors que les lancements de la PS5 et la Xbox Series X en fin d’année se précisent, Nintendo se fait plutôt discret quant à la sortie d’une nouvelle console de salon. Pourtant, les rumeurs - selon lesquelles l’éditeur préparerait en douce une mise à jour notable de la Nintendo Switch - prennent de l’ampleur. Le nom de Switch Pro repart en circulation (il a un temps été étouffé) et nourrit l’impatience des joueurs Nintendophiles.

Selon une prévision du magazine taiwanais DigiTimes, la production massive de cette console inédite démarrerait sous peu. L’article affirme en effet que le top serait donné par Nintendo « à la fin du premier trimestre 2020 », probablement en mars ou début avril au plus tard. Avant une sortie possible à la mi-2020.

DigiTimes certifie la légitimité de ces informations, la source serait « la chaîne d'approvisionnement [de Nintendo] en amont ».

La Nintendo Switch Pro, future star de Noël ?

Comme pour toute rumeur, nous devons considérer celle-ci avec beaucoup de précaution et attendre la confirmation ou le démenti de Nintendo. Néanmoins, nous pouvons observer des recoupements pertinents entre le scoop de DigiTimes et cette enquête antérieure du Wall Street Journal, publiée en mars 2019 et qui mentionnait deux variantes de Nintendo Switch en préparation.

La première est commercialisée depuis septembre, il s’agit de la Switch Lite. Une Switch d’entrée de gamme destinée à toucher une cible de joueurs plus large par son prix et sa mobilité. La seconde, présentée sous l’appellation « Switch Pro », viserait un public de passionnés avec « des fonctionnalités améliorées », telle qu’une définition d’image supérieure au Full HD.

La Switch Pro pourrait donc revenir au goût du jour et perturber le duel annoncé entre Sony et Microsoft. Rappelons que la Nintendo Switch a été nommée « console préférée des Français » l’an dernier et que la Switch Lite s’est vendue à près de 2 millions d’exemplaires au cours de ses dix premiers jours d’exploitation. Nous voyons mal leur potentielle petite sœur afficher de plus piètres résultats. Encore faudrait-il que la prédiction de DigiTimes se réalise et que Nintendo cesse d’entretenir le mystère…