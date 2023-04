Netflix : l’abonnement avec publicités propose désormais le 1080p

Netflix, qui travaille au développement d'un jeu AAA , continue d’améliorer la qualité de ses services. L’entreprise va d’ailleurs propose un spin-off animé de la célèbre série SF Stranger Things. Mais, confronté à une concurrence féroce, Netflix a pris la décision de diversifier ses offres d’abonnement, en proposant une option plus économique, soutenue par du contenu publicitaire. De plus, le site compte encore améliorer celle-ci.

Les utilisateurs du Canada et de l'Espagne bénéficient de l’accès à la résolution 1080p dès aujourd’hui. Le reste des pays auront accès à cette amélioration avant la fin du mois d’avril. Netflix a lancé le plan avec publicité en novembre dernier, et les résultats sont déjà positifs. La société a même déclaré qu'aux États-Unis, elle gagne plus de revenus moyens par abonnement grâce à la formule avec publicité que la formule standard.

Netflix : l’abonnement avec publicités est un succès

Dans une lettre destinée aux investisseurs, Netflix annonce ainsi : "Nous pensons que ces améliorations rendront notre offre encore plus attrayante pour un plus grand nombre de consommateurs et qu'elles renforceront l'engagement des abonnés actuels et des nouveaux abonnés à la formule avec publicité”.

Le directeur financier de Netflix, Spence Neumann, a déclaré que la mise en place de nouveaux contenus pour la formule avec publicité lui a permis d'atteindre une parité de plus de 95 % avec les autres formules. Le responsable précise ainsi : "Nous pensons que nous pourrions le faire et que nous le faisons d'une manière qui, je dirais, sans être trop précis, représente une contribution supplémentaire de 50 % ou plus aux bénéfices de l'entreprise".

Selon Insider Intelligence, Netflix générera 770 millions de dollars de recettes publicitaires cette année, et ce chiffre atteindra 1,9 milliard de dollars en 2024. De quoi permettre à Netflix d’assoir sa domination face à Amazon Prime Video, Disney+, Hulu ou encore HBO Max.