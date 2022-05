Netflix innove et rend sa plateforme accessible à un plus grand nombre de personnes

Netflix s'apprête à étendre ses fonctionnalités d'accessibilité dans une nouvelle mise à jour destinée à aider les sourds, les malentendants et les malvoyants du monde entier.

À partir de ce mois-ci et jusqu'au début de l'année 2023, la société ajoutera des descriptions audio, des sous-titres et des pistes de doublage en langue étrangère à l'ensemble de son catalogue de contenus Netflix Originals.

Dix langues, dont le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand et l'italien, seront entièrement prises en charge, avec des plans éventuels pour étendre aux langues de l'Asie-Pacifique et aux langues européennes régionales uniques.

"Pendant des décennies, les divertissements auxquels vous aviez accès étaient déterminés par l'endroit où vous viviez et la langue que vous parliez, ce qui signifie que les personnes ayant besoin de l'AD ou du SDH ne pouvaient pas profiter d'histoires créées en dehors de leur pays d'origine", a déclaré Heather Dowdy, directrice de l'accessibilité de Netflix, dans un message d'annonce accompagnant la nouvelle.

"Notre ambition est de divertir le monde entier, et en augmentant notre disponibilité linguistique SDH et AD pour couvrir maintenant plus de 40 langues, nous espérons donner à tous nos membres la possibilité de voir leurs vies reflétées à l'écran."

Netflix et croissance

C'est une bonne nouvelle pour Netflix, qui traverse actuellement l'une des périodes les plus éprouvantes depuis qu'il a pris la tête du streaming de divertissement.

Cette année, le diffuseur a été confronté à des pertes d'abonnés, à une concurrence accrue de la part de Disney Plus et de HBO Max, et a dû supprimer un grand nombre de ses productions originales, même celles qui avaient un grand nombre de fans.

Alors que l'industrie elle-même a été jugée trop lente dans ses efforts pour étendre les fonctionnalités d'accessibilité à un public plus large, Netflix a été relativement cohérent dans l'avancement de la cause. La société compte déjà 11 000 heures de contenu audio-décrit, et les nouveaux ajouts seront plus clairement signalés sur le Web et dans les applications iOS.

En soutenant davantage des sous-sections de son public potentiel dans le monde entier grâce à des fonctions d'accessibilité plus importantes, Netflix pourra peut-être commencer à combler le manque d'abonnés qu'il a connu récemment.