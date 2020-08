Avec cette mise à jour de Windows 10, le copier-coller ne sera plus jamais le même

Microsoft prévoit peut-être de sortir Windows 10X au printemps 2021, mais certaines des fonctionnalités du nouveau système d'exploitation pourraient arriver sur Windows 10 encore plus tôt. Notamment comme ce nouveau panneau qui modifie complètement le fonctionnement du copier-coller.

Comme le rapporte Windows Latest, dans le Build 20185 de Windows 10, l’entreprise a ajouté un nouveau panneau qui permet aux utilisateurs d'insérer des émojis, des GIF et même du contenu de leur presse-papiers. Le nouveau panneau comprend également plusieurs nouvelles fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs d'ajouter plus facilement du contenu à leurs messages, documents et courriels.

En plus de pouvoir accéder aux derniers émojis et GIF utilisés et de pouvoir en rechercher de nouveaux, le panneau comprend une fonction appelée "Historique du presse-papiers" qui affiche une liste des éléments que les utilisateurs ont récemment copiés dans le presse-papiers.

Bien qu'il existe déjà des remplaçants pour le presse-papiers de Windows, le nouveau panneau offrira nativement des fonctionnalités similaires et pourra même être synchronisé entre les appareils.

Un presse-papier revu et mis à jour pour Windows 10

Le presse-papiers de Windows 10 permet déjà aux utilisateurs d'accéder à tout moment à leur historique en appuyant sur les touches Windows et V. Les éléments du presse-papiers peuvent également être partagés entre les appareils Windows 10 en allant dans les paramètres du système et en choisissant "Synchroniser automatiquement le texte copié" dans le menu du presse-papiers sous l'onglet "Synchroniser les appareils". Cependant, l'historique du presse-papiers contient actuellement un maximum de 25 entrées et les éléments les plus anciens sont supprimés au fur et à mesure que de nouveaux éléments apparaissent.

Le nouvel historique du presse-papiers qui sera bientôt disponible sous Windows 10 prend en charge non seulement le texte, mais aussi les images et le contenu HTML. Les utilisateurs pourront également supprimer l'historique du presse-papiers ou désactiver entièrement la fonction à partir du menu des paramètres.

Si vous avez déjà utilisé l'application Gboard de Google, le nouveau panneau de Windows fonctionnera de la même manière pour les GIF et les émojis qui seront accessibles et pourront être insérés dans vos messages ou documents rapidement et facilement.

Le nouveau panneau devrait arriver avec la prochaine mise à jour de Windows 10, bien qu'à l'heure actuelle, on ne sache pas encore quand Microsoft lancera celle-ci.

Via Windows Latest