Le Surface Pro 8 intégrerait 8 Go de mémoire vive - minimum

Le Surface Pro 8 pourrait embarquer un minimum de 8 Go de RAM si l'on en croit une nouvelle rumeur - et un maximum de 32 Go.

La gamme Surface Pro 8 commence toujours avec un processeur Intel Core i3, mais pour la première fois, le modèle standard disposera de 8 Go de mémoire vive, selon une fuite relayée par le média allemand WinFuture. La rumeur fait état ici de la configuration minimale complète : en plus du processeur i3 et des 8 Go de RAM, nous aurions droit à 128 Go de stockage et une connexion Wi-Fi.

D’autres variantes plus poussées du Surface Pro 8 inclurait un processeur i5 (avec connectivité cellulaire ou Wi-Fi), 8 ou 16 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Tandis que les modèles premium s’attribueraient un processeur Intel Core i7, 16/32 Go de RAM, 256 Go/512 Go/1 To de stockage.

Que nous reste-t-il à découvrir sur le Surface Pro 8 avant son lancement ?

Nous avons beaucoup entendu parler du Surface Pro 8 ces derniers mois, sa sortie étant envisagé au cours de janvier 2021.

Le benchmark d’un prototype de Surface Pro mis aux enchères a révélé sur Novabench un score de 2 180 points, de 273 pour le CPU et de 411 attribué au GPU. Bien sûr, nous ne pouvons certifier l’authenticité de ce nouveau 2-en-1, et nous attendons toujours plus d'informations de la part de Microsoft pour étayer ces affirmations.

Au début du mois de décembre, un rapport a avancé que Microsoft envisageait de produire sa propre série de processeurs. Depuis, des commentaires croisés de l’entreprise de Redmond ainsi que d’Intel suggèrent que lesdites puces alimenteraient des datacenters et non les futurs ordinateurs portables Surface. Cela dit, l'utilisation par Microsoft d'une puce Qualcomm ARM personnalisée au sein du Surface Pro X signifie que nous pourrions voir les autres modèles s'éloigner des puces Intel à l'avenir - et si nous entendons d'autres rumeurs soutenant cette hypothèse encore théorique, vous le lirez sur TechRadar.