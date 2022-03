Les meilleures applications de transfert d'argent en 2022

REASONS TO AVOID

Les meilleures applications de transfert d'argent permettent d'envoyer facilement de l'argent à des amis ou à de la famille, ou de payer des biens ou des services via votre smartphone ou tout autre appareil mobile.

Les banques ont mis du temps à adopter la circulation des devises sur Internet, ce qui a permis à un certain nombre d'éditeurs tiers de développer des outils pour rendre le transfert d'argent entre personnes facile et sans effort. Même si les institutions bancaires ont désormais facilité lesdits transferts d'argent en ligne, notamment grâce à des applications dédiées, les paiements internationaux restent difficiles à effectuer sans l'aide d'un intermédiaire attitré.

C'est là qu'excellent les applications mobiles de transfert d'argent, qui se sont développées de la même manière que les logiciels de finances personnelles. Ces programmes sécurisés permettent d'envoyer différentes devises à travers le monde de manière simple, rapide et sans douleur. Les transferts sont généralement payants, alors assurez-vous de vérifier les frais facturés avant de procéder à toute opération - cela dit, les meilleurs services proposent généralement des tarifs raisonnables.

La sécurité reste une condition essentielle pour assurer un transfert d'argent en toute sérénité. Les applications listées ci-dessous vous garantissent une protection totale sur l'ensemble de vos transactions, notamment grâce à un chiffrage fort entre les appareils procédant au transfert.

Voici donc les meilleures applications de transfert d'argent actuellement disponibles.

(Image credit: WorldRemit)

1. WorldRemit Des transferts super-sécurisés vers plus de 150 pays Les meilleures offres du jour World Remit Visiter le siteà World Remit LTD Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + Rapide et sûr Pourquoi attendre - Des frais imprévisibles

WorldRemit vous permet de transférer de l'argent à l'aide d'un service basé uniquement en ligne. Il est apprécié pour ses tarifs compétitifs et ses solides options sécurisées via une application iOS ou Android.

Le service de transfert d'argent se veut très flexible, car il offre un large éventail de méthodes de transactions. Parmi celles-ci, citons la possibilité de de débiter, créditer ou prépayer un montant défini. Mais aussi de procéder à des virements bancaires, via des systèmes polyvalents comme Poli, Interac, iDEAL, Klarna, Apple Pay et Trustly. Cependant, WorldRemit n'accepte plus Google Pay.

Bien que ses tarifs puissent être considérés comme compétitifs, ce que vous régler en supplément dépend de l'endroit où vous allez envoyer les fonds. Les coûts varient selon la devise sélectionnée.

Les possibilités de transfert sont nombreuses, WorldRemit octroyant la possibilité d'envoyer des fonds vers plus de 150 pays (à partir de 50 devises aujourd'hui desservies). Pour faciliter le processus de transfert, WorldRemit s'est associé à des sociétés comme M-Pesa, EcoCash, MTN, Metrobank et d'autres institutions financières locales.

Les virements peuvent être reçus sous forme de dépôts bancaires et rapidement, en moins de 10 minutes dans certains cas. Les destinataires peuvent de même procéder à un retrait d'espèces, voire recharger une carte prépayée. WorldRemit vous envoie, ainsi qu'au bénéficiaire, un SMS à la fin du transfert d'argent. Avec l'approbation de la FCA et un reçu complet.

(Image credit: Azimo)

2. Azimo Réalisez des transferts internationaux en toute confiance, en tant que particulier ou qu'entreprise Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Des mises à jour rapides sur les transferts + Plus de 200 000 points de collecte dans le monde Pourquoi attendre - Aucune assistance téléphonique

Azimo se targue de proposer un fonctionnement clair et net qui permet des transferts rapides et faciles, avec des options instantanées ou en une heure vers un grand nombre de pays différents. La livraison est également assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans certains pays, sans les retards habituels du week-end. Les nouveaux utilisateurs bénéficient également de deux transferts gratuits.

Azimo existe depuis moins de dix ans, mais son service en ligne couvre désormais plus de 200 pays. Le service propose environ 80 devises différentes, et les clients peuvent choisir parmi une variété de méthodes pour transférer des fonds. Il peut s'agir de dépôts bancaires, de portefeuilles mobiles ou même d'espèces, bien que la pandémie de coronavirus ait réduit l'intérêt des transferts en espèces.

Un autre développement récent pour Azimo a été l'ajout de sa fonction Azimo Business, qui est destinée aux petites et moyennes entreprises pouvant ici bénéficier de transferts souvent plus compétitifs que ceux de leur banque.

Actuellement, Azimo affirme qu'elle peut garantir jusqu'à 90% d'économies par rapport à ses concurrents. Il est facile de rester au courant des changements de valeur des devises et d'obtenir une mise à jour constante des meilleurs taux en utilisant les alertes de l'application Azimo. Comme d'habitude, les frais généraux dépendent largement de l'endroit d'où l'argent est envoyé, de sa destination et de la méthode de livraison choisie.

(Image credit: PayPal)

4. PayPal Accédez à l'offre du géant du paiement depuis votre téléphone. Les meilleures offres du jour PayPal Visiter le siteà PayPal Pourquoi l’acheter + Limitation des transactions + Un moyen simple de sélectionner le destinataire Pourquoi attendre - Des frais supplémentaires sur les transactions nationales

Nous ne pouvions pas vraiment laisser PayPal de côté dans un guide sur les applications de transfert d'argent, n'est-ce pas ? Le service est devenu omniprésent dans le commerce électronique et cherche à s'imposer comme l'application la plus populaire pour les transferts de pair à pair.

L'application PayPal conserve un aspect et une convivialité plus corporate. Ses mesures de sécurité strictes - qui vous obligent à saisir votre mot de passe à chaque fois que vous ouvrez l'application, par exemple - soulignent encore plus son héritage BtoB. Bien que cela puisse sembler un léger inconvénient, il s'agit certainement d'une mesure de sécurité judicieuse.

Les transferts mobiles de PayPal sont aussi rapides que les autres, mais les transactions par carte de débit s'avèrent facturées, ce qui apparaît plutôt rare sur des transferts nationaux.

La simplicité de la saisie de votre adresse électronique ou de votre numéro de téléphone pour diriger votre paiement sera toujours attrayante sur la plateforme PayPal, mais si les transferts rapides de pair à pair sont plus essentiels pour vous que les transactions internationales, ces frais de carte de débit pourraient vous poser problème.

(Image credit: Western Union)

5. Western Union Le paiement mobile n'a jamais été aussi pratique Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Des raccourcis plus qu'utiles + Méthodes de paiement multiples + Bonne traçabilité des transactions

Western Union présente l'un des meilleurs profils sur l'ensemble des opérations de transfert d'argent proposées en ligne aujourd'hui. Avec une belle notoriété de la marque depuis des années. Par conséquent, de nombreuses options s'offrent à vous, surtout depuis que ce service mondial peut être utilisé via votre appareil mobile.

Choisissez parmi les différentes tarifications disponibles à l'aide de l'outil d'estimation des tarifs de Western Union et sélectionnez une méthode de transfert d'argent, soit en ligne, en magasin ou par téléphone portable. Les frais dépendent de l'endroit où vous envoyez l'argent, ainsi que de la devise choisie - ce qui rejoint la tendance des autres services de ce secteur.

Si le retrait d'espèces est une fonctionnalité de Western Union souvent utilisée par de nombreuses personnes, il existe également une option de portefeuille mobile qui a gagné en popularité.

Il est possible de se connecter à l'application mobile par empreinte digitale, de configurer un accès instantané aux contacts auxquels vous envoyez régulièrement de l'argent et, surtout, de suivre dynamiquement tous vos transferts. Il suffit d'entrer le numéro de suivi pour savoir quand le transfert a été traité, collecté et terminé. La possibilité de payer directement à partir de votre compte bancaire, par carte ou en espèces ajoute au facteur de commodité - tout comme la prise en charge d'Apple Pay.

(Image credit: TransferWise)

6. Wise Un indispensable pour les globe-trotters. Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Tarifs solides pour le marché intermédiaire + Excellentes applications iOS et Android Pourquoi attendre - Le numéro du service clientèle n'est pas immédiatement visible

Basé au Royaume-Uni, Wise (anciennement TransferWise) est un service de transfert d'argent de pair à pair, qui est actuellement disponible dans 59 pays et qui prévoit d'augmenter considérablement ce chiffre au cours des prochaines années. L'entreprise propose des options de transfert d'argent simples, mais aussi une option de compte multidevises. Celle-ci vous permet de détenir plus de 50 devises en même temps et de les convertir à votre convenance.

En effet, sa page de frais vous permet de visualiser comment le pourcentage des frais est constitué d'une commission fixe, suivie d'une commission variable. Les deux sont ensuite additionnés afin de vous donner le montant total des frais facturés pour chaque transaction effectuée.

Les utilisateurs peuvent en outre sélectionner le type de transfert dont ils ont besoin - ce qui signifie que si vous êtes pressé, vous paierez plus cher pour transférer de l'argent que si vous choisissez l'option de transfert lent et peu coûteux. Il existe une solution de niveau intermédiaire, de sorte que toutes les bases sont couvertes, semble-t-il.

Wise met à disposition une tarification Business, qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires gratuites, notamment la possibilité de recevoir gratuitement de l'argent en EUR, USD, GBP, PLN, AUD et NZD. Toutefois, la conversion des devises s'accompagne de frais de 0,33 % à 3,56%. La carte de débit Mastercard Wise est gratuite, avec les mêmes frais de conversion de devises (0,33 % à 3,56%) et des frais de 2% pour les retraits aux guichets automatiques supérieurs à 240 euros par mois.

Comme d'autres sur ce marché, le site web de Wise propose une calculatrice dynamique qui vous permet de déterminer vos frais avant de transférer ou de recevoir de l'argent.

(Image credit: MoneyGram)

7. MoneyGram L'un des plus anciens services de transfert d'argent Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Utilisez-le partout + Un réseau mondial étendu + Système de gratification apprécié Pourquoi attendre - Peut être coûteux

MoneyGram est un autre nom immédiatement reconnaissable dans le secteur du transfert d'argent et c'est aussi l'une des applications disponibles les plus anciennes. En raison de son envergure et de la taille de ses activités, il est possible d'envoyer des fonds à peu près partout, bien que les frais dépendent de la destination de l'argent.

Un système de tarification par tranches vous donne une idée de ce à quoi vous devez vous attendre en termes de coûts. Le transfert d'argent par le biais d'une option bancaire est généralement le moyen le plus économique, par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit ou de débit. De même, le fait de mettre de l'argent sur un compte bancaire, plutôt que de demander à quelqu'un d'aller chercher de l'argent liquide, est un autre moyen de réduire les coûts.

Les frais généraux comprennent également les fluctuations des taux de change, bien que MoneyGram dispose d'un système de récompenses qui vous donne un pourcentage de réduction sur les transactions que vous effectuez à l'avenir. L'autre avantage de MoneyGram est le nombre important de points de vente dans le monde, ce qui est souvent l'attrait de nombreux destinataires de transferts d'argent.

Actuellement, il est possible d'effectuer des transferts vers plus de 200 pays, avec un choix d'environ 50 devises différentes.

Et les autres ?

Google a renforcé sa présence sur le marché des paiements de particulier à particulier depuis un certain temps, et Google Pay se présente comme la dernière itération applicative dans le domaine des transfert d'argent. Bien qu'elle ne soit disponible qu'aux États-Unis pour le moment, sa fonction pratique de partage des factures laissent penser qu'il s'agit d'une application qui est là pour perdurer.

Facebook veut aussi s'y mettre, et c'est pourquoi il a intégré les paiements de particulier à particulier dans son application Messenger. Une fois que vous avez saisi vos coordonnées bancaires, vous pouvez envoyer jusqu'à 1 500 euros par mois à un contact Facebook en appuyant sur un simple bouton.

Apple, qui ne manque pas une occasion de se mesurer aux autres titans de la technologie, propose Apple Pay. Cette plateforme vous permet d'effectuer des achats sécurisés dans les magasins, dans les applications et sur le web, et vous pouvez désormais envoyer et recevoir de l'argent dans Messages également.

Si elle n'est pas issue de la même ligue technologique que les trois précédentes, l'application Cash de Square reste un acteur majeur dans ce domaine. Il y a d'abord eu les paiements instantanés de particulier à particulier, puis l'extension du service pour les entreprises, et maintenant, l'application prend même en charge les transactions en bitcoins.

Pour en revenir aux spécialistes internationaux, nous avons OFX. Outre des transferts internationaux rapides depuis votre mobile, l'application offre des informations et des commentaires en direct sur les taux du marché et peut compter sur un service clientèle très solide grâce à ses équipes d'assistance en Australie, aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong et à Singapour.