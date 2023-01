Macbook Pro M2 (2023) : voici pourquoi son SSD est si lent

Si vous envisagez de vous procurer l'un des nouveaux modèles MacBook Pro M2, faites attention : il semble qu'Apple ait fait quelques concessions (probablement pour réduire les coûts de fabrication) en ce qui concerne le SSD qui équipe les versions d'entrée de gamme de son nouvel ordinateur portable.

Comme l'a remarqué @ZONEofTECH (s'ouvre dans un nouvel onglet) sur Twitter, le disque de 512 Go que l'on trouve dans la configuration de base du MacBook Pro 2023 est nettement plus lent que le SSD utilisé dans le modèle précédent alimenté par la puce M1. Il s'agit d'une baisse assez importante : plus de 400 Mo/s en écriture et près de 1 400 Mo/s en lecture.

Ce tweet a ensuite été corroboré par 9To5Mac (s'ouvre dans un nouvel onglet) qui a effectué ses propres tests et obtenu des résultats similaires. Contrairement à @ZONEofTECH, cependant, 9To5Mac est allé plus loin et a ouvert son MacBook Pro M2 pour examiner de plus près le stockage sur la carte mère elle-même.

BREAKING: We’ve just discovered that the base 14” M2 Pro MacBook Pro (512GB) is considerably slower than the previous 14” M1 Pro model. Apple is likely using single SSD modules again (like the base 256GB M2 Air and M2 MacBook Pro). More testing to come. pic.twitter.com/3kMiHVDxaFJanuary 24, 2023 See more

Ce qu'ils ont trouvé a confirmé les soupçons de @ZONEofTECH : le MacBook Pro M2 de 512 Go utilise moins de modules NAND que son prédécesseur, ce qui entraîne des performances plus lentes. Les SSD intégrés modernes utilisent généralement plusieurs puces NAND pour le stockage ; les 512 Go de stockage du MacBook Pro M1 étaient répartis sur quatre puces de 128 Go (déjà confirmé précédemment dans un démontage par le site de réparation de matériel iFixit (s'ouvre dans un nouvel onglet)), tandis qu'il semble que le nouveau modèle ne dispose que de deux puces NAND - vraisemblablement de 256 Go chacune.

Analyse : quelle est la gravité du problème ?

Ce n'est toutefois pas vraiment le désastre que certains ont annoncé. Bien sûr, la baisse de vitesse du SSD est décevante, mais ce n'est pas une différence que l'utilisateur moyen remarquera. Le SSD dual-NAND de 512 Go est toujours aussi rapide, à tel point que votre vitesse de connexion à Internet est (de toute façon) plus susceptible d'être un goulot d'étranglement pour les téléchargements.

Si vous êtes à la recherche d'un MacBook Pro, les configurations de 1 To et plus ne semblent pas avoir le même problème. On espère en tout cas que ce n'est pas le cas ; il faut débourser environ 600 € pour mettre à niveau le disque de 512 Go de base, un prix élevé si l'on considère que vous pouvez facilement obtenir 500 Go de stockage PC en parfait état pour moins de 50 € via notre page d'offres SSD.

Un excellent SSD ne devrait pas coûter si cher, et si l'on considère qu'il s'agit d'un produit " Pro " dont le prix est déjà élevé, à partir de 2 399 € (et qui est déjà soumis à la fameuse taxe Apple), c'est particulièrement choquant. Ce n'est pas non plus la première fois que cela se produit ; comme Tom's Hardware (s'ouvre dans un nouvel onglet) l'a souligné l'année dernière, Apple a fait le même coup avec le MacBook Pro 13 pouces M2 d'entrée de gamme.

Il semble que le Mac mini M2 de 256 Go d'entrée de gamme ait exactement le même problème, car il utilise apparemment un seul module NAND à la place des deux puces que l'on trouve dans l'ancienne version M1. Le Mac mini 2023 est à 699 €, une tarification qui n'aurait probablement pas été possible sans ce déclassement du SSD et qui fait de ce nouveau modèle l'ordinateur compact l'un des plus économiques du marché actuellement.

En fin de compte, cela ne devrait pas être un facteur bloquant pour la plupart des utilisateurs - bien que l'on soutienne ici qu'à l'ère moderne, 1 To de stockage devrait être le minimum - puisque l'impact réel sera relativement mineur. Cependant, si les transferts massifs de fichiers sont l'une de vos occupations fréquentes sur votre ordinateur portable, vous devriez certainement envisager d'acheter le modèle mis à niveau.