Les spécifications techniques du Microsoft Surface Laptop 4 fuitent et elles vont plaire à tout le monde

Le nouveau Surface Laptop 4 de Microsoft serait prochainement disponible avec des processeurs Intel ou AMD, selon vos préférences.

La gamme Surface Laptop a d'abord introduit des processeurs AMD Ryzen dans la version grand public du Surface Laptop 3, tandis que les modèles Intel étaient réservés aux entreprises et aux étudiants / enseignants. Selon The Verge, le lancement du Microsoft Surface Laptop 4 est prévu pour avril - les deux familles de processeurs pourront être acquis dès le jour 1.

Si vous êtes Team Red, vous aurez le choix entre l'AMD Ryzen 5 4680U et le Ryzen 7 4980U. Malheureusement, il ne s’agit pas de la dernière génération de processeur mobile Ryzen, la série Ryzen 5000, qu'AMD a annoncée durant le CES 2021. Nous devrons donc peut-être attendre quelques temps pour que le nec plus ultra des puces Ryzen se retrouve dans les ordinateurs portables Surface de Microsoft.

Intel, en revanche, proposera son ultime génération de processeurs mobiles dans le Surface Laptop 4. Le Core i5-1145G7 et le Core i7-1185G7 seront tous deux disponibles en option, ce qui permettra à la plateforme Intel Evo d'intégrer pour la première fois la gamme des Surface Laptop.

Des nouveautés majeures ?

Les spécifications techniques du Surface Laptop 4, qui ont fait l'objet d'une fuite sur le site allemand WinFuture, indiquent que les versions 13,5 pouces et 15 pouces du PC portable conserveront leur format d'image 3:2 - soit une résolution de 2256 x 1504 pixels pour le 13,5 pouces et de 2496 x 1664 pixels pour le 15 pouces.

Le rapport indique également que sur les modèles Intel, la mémoire vive atteindra un maximum de 32 Go et les capacités de stockage 1 To. Pour les modèles AMD, la mémoire vive et le stockage seront réduits de moitié, comprendre 16 Go et 512 Go. Intel aura donc un avantage certain sur ce plan, même si ces configurations s’avéreront certainement plus onéreuses.

On ne sait pas si le Surface Laptop 4 sera équipé de capots interchangeables que nous avons découverts dans un brevet publié par Microsoft le mois dernier - mais cela n'exclut pas non plus la possibilité d'une telle évolution. Une telle caractéristique constituerait un changement majeur pour la gamme Surface Laptop, et Microsoft pourrait donc garder celui-ci secret jusqu’à l’annonce officielle de l’ordinateur portable. Au cours des prochaines semaines, espérons-le.