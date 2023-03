Les premières images du Pixel 8 Pro mettent en évidence une nouvelle caméra

Après les rumeurs concernant le prochain Pixel 7a, le célèbre leaker Steve Hemmerstoffer (ou OnLeaks) a partagé des images de presse (s'ouvre dans un nouvel onglet) du Google Pixel 8 Pro. Les images montrent le prochain smartphone phare de Google et ses nouveautés par rapport au précédent Pixel 7 Pro, tout en faisant allusion à une présentation lors de la conférence Google I/O 2023, comme c'était le cas l'année dernière.

Les fuites montrent un smartphone qui ressemble à un Pixel 7 raffiné (et donc à un Pixel 6). La barre emblématique de la caméra persiste, mais retouchée une fois de plus pour que les trois capteurs soient dans la même découpe plutôt que légèrement séparés. Un nouveau capteur apparaît aux côtés de l'objectif principal, de l'ultra-grand-angle et du téléobjectif, ce qui laisse présager la prise en charge de la macrophotographie via un capteur dédié et non plus via l'ultra grand-angle.

En dehors de la caméra, le Pixel 8 ressemble beaucoup au Pixel 7. C'est un Google Pixel des années 2020. Si vous en avez vu un, vous les avez tous vus.

Un peu moins grand, mais plus pro

(Image credit: OnLeaks / Smartprix)

Avec le Pixel 8 Pro, Google serait prêt à remanier une grande partie de ce qui fait un smartphone Pixel Pro. Il n'aura probablement plus un grand écran de 6,7 pouces, mais plutôt une dalle de 6,5 pouces. L'iPhone 14 Pro Max, le Samsung Galaxy S23 Ultra et d'innombrables smartphones Android ont plutôt adopté un écran de 6,7 pouces comme standard. Si Google ne suit pas la tendance, il pourrait s'approprier une partie du marché qui aspire à un téléphone haut de gamme qui soit plus fin et plus léger.

Ce qui est plus intéressant, ce sont les affirmations concernant le chipset Google Tensor 3. Il devrait être gravé en 3 nm - une amélioration par rapport à la matrice de 5 nm que Google a utilisée dans les Pixel 6 et 7. En résumé, il s'agit d'un processeur plus efficace. Les Pixel 6 et 7 étaient tous deux des smartphones puissants, mais ils ont souffert de problèmes de chauffe, de décharge de la batterie et de problèmes de latence. Maintenant que Google est prêt à se concentrer sur l'amélioration des performances du Pixel, tous ces problèmes appartiendront au passé.

Il convient de prendre ces détails sur la puce avec précaution, car il existe des rapports contradictoires sur la question de savoir si le Tensor 3 sera livré avec un processeur 3 nm ou 4 nm. Pour replacer les choses dans leur contexte, de précédentes rumeurs sur le Pixel avaient également affirmé que Google passerait à un système de 5 nm l'année dernière, ce qui ne s'est pas concrétisé. En même temps, il serait très logique que Google fasse un bond en avant. Mais encore une fois, il s'agit de Google.