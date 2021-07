Les OnePlus Buds Pro seront dotés d'une fonction d'annulation du bruit adaptative et bénéficieront du Warp Charge.

Nous savons que les OnePlus Buds Pro arriveront le 22 juillet, et nous connaissons désormais plus de détails sur les caractéristiques que les nouveaux écouteurs sans fil vont apporter avec eux - notamment la technologie de "suppression adaptative du bruit" et la technologie de charge rapide de OnePlus connue sous le nom de Warp Charge.

Les révélations proviennent d'une interview de CNET avec Kinder Liu, le responsable de la recherche et du développement chez OnePlus. Liu affirme que les écouteurs sont en préparation depuis un an, et qu'ils ne sont pas le résultat de la récente fusion entre OnePlus et Oppo.

En ce qui concerne "l'annulation adaptative du bruit" mentionnée dans l'article, elle semble être très similaire à l'annulation active du bruit (ANC) utilisée par d'autres écouteurs. Apparemment, les OnePlus Buds Pro utiliseront trois microphones pour surveiller les sons externes et "produire intelligemment des contre-fréquences de suppression du bruit" pour créer une bulle audio.

Quant à la Warp Charge, que nous avons déjà vue sur de nombreux téléphones OnePlus, elle permet aux écouteurs de bénéficier de 10 heures d'autonomie à partir de seulement 10 minutes de charge. Son inclusion n'est pas vraiment une surprise, car cette technologie a également été intégrée dans les OnePlus Buds.

Plus de détails à venir

Kinder Liu affirme que les OnePlus Buds Pro et l'étui donneront une autonomie combinée allant jusqu'à 28 heures avec l'annulation adaptative du bruit activée, et jusqu'à 38 heures lorsque celle-ci est désactivée.

CNET a également présenté le design des nouveaux écouteurs sans fil : ils sont apparemment similaires aux AirPods Pro en termes de look, et seront disponibles en noir mat. Pour l'instant, nous n'avons pas vu de fuites d'images pour les OnePlus Buds Pro.

Les nouveaux écouteurs feront suite aux OnePlus Buds et aux OnePlus Buds Z, et devraient offrir aux acheteurs une expérience audio supérieure tout en restant à un prix abordable. Nous devrions en savoir beaucoup plus lorsqu'ils seront officiellement dévoilés le 22 juillet aux côtés du téléphone OnePlus Nord 2.

"Pour OnePlus, nous voulons toujours créer la meilleure expérience utilisateur possible. Les appareils audio jouent un rôle essentiel dans la vie numérique quotidienne de nos utilisateurs et sont des éléments déterminants pour faire passer l'expérience du divertissement numérique à un niveau supérieur", déclare Liu.