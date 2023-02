Les nouveaux téléviseurs OLED haut de gamme ont une arme secrète et elle fait une énorme différence

Nous avons eu la chance de voir le Philips OLED908, qui est le nouveau téléviseur OLED haut de gamme annoncé par Philips dans le cadre de ses prochaines séries. Il utilise la dalle OLED de dernière génération de LG Display qui inclut la technologie Micro Lens Array pour améliorer la luminosité, ainsi qu'un algorithme d'amélioration de la luminosité appelé META.

Nous connaissions déjà ces aspects des écrans OLED, en partie parce que nous avons déjà vu cette technologie dans le Panasonic MZ2000 et, officieusement, dans le LG G3 OLED. ("officieusement" parce que c'est effectivement un secret de polichinelle, mais LG Electronics ne confirmera pas publiquement qu'elle utilise cette dalle dans le G3. Pourtant, c'est la seule chose qui a un sens logique et technique et la plupart des personnes dans cette industrie sont certaines que c'est le cas).

Toutefois, ce que personne ne nous avait dit avant de parler avec Philips, c'est que la nouvelle dalle OLED comporte une troisième composante, et ce que nous avons vu en action nous a vraiment époustouflé en découvrant ce téléviseur.

Cette troisième fonction est un nouveau polarisateur connu sous le nom de "Vanta Black", qui fait une énorme différence dans la façon dont le téléviseur reflète la lumière. Par rapport au Philips OLED907, qui a été lancé fin 2022, les reflets sur la nouvelle dalle nous semblent deux fois moins prononcés.

Voici une photo qui montre la différence - l'OLED908 avec la nouvelle dalle à gauche, et l'OLED907 avec une dalle actuelle à droite. Voyez comment les reflets sont moins prononcés à gauche - sans parler du peu d'artefacts lumineux. (Image credit: Future)

Il semble que les reflets s'estompent encore plus lors des scènes plus sombres. À un moment donné, nous sommes passés de la lumière à l'ombre en regardant notre reflet... Il avait complètement disparu ! Ce n'est pas seulement qu'il s'était assombri, il avait complètement disparu.

Et ceci a été réalisé sans utiliser une finition mate, ou toute autre technique qui tend à limiter la luminosité. En fait, comme mentionné ci-dessus, la luminosité a été améliorée d'une manière qui est immédiatement perceptible.

Les blancs ressortent beaucoup plus avec le Philips OLED908, même si on le compare au Philips OLED907, qui est disponible actuellement (depuis peu de temps), et qui utilise la dalle OLED la plus avancée qui existait l'année dernière. Il en va de même pour les couleurs - elles sont à la fois plus vives et plus réalistes (bien que le nouveau téléviseur Philips dispose également d'un nouveau processeur, ce qui peut y contribuer).

En d'autres termes, les nouvelles dalles OLED vous offrent un double avantage en termes de luminosité : des images objectivement plus lumineuses grâce à un éclairage plus puissant, mais aussi des images plus claires, car dans une pièce lumineuse, l'image sera moins ternie par les reflets.

Voici une autre photo de comparaison. Voyez comment l'ancien appareil sur la droite affiche de nombreux reflets, tandis que celui équipé avec le polariseur Vanta Black sur la gauche est comme un trou noir (Image credit: Future)

La luminosité relative de l'OLED par rapport au LED Full Array (auparavant) ou le mini-LED (actuellement) est son talon d'Achille si vous voulez en profiter dans des pièces lumineuses - que ce soit parce que vous avez beaucoup de sources lumineuses qui pourraient se refléter dans l'écran, ou parce que vous regardez un film pendant la journée. Bien que nous classions volontiers les OLED parmi les meilleurs téléviseurs, ils souffrent de ce défaut.

L'OLED908 de Philips pourrait changer la donne et, comme mentionné plus haut, cette technologie n'est pas propre à Philips ; elle est présente dans le MZ2000 de Panasonic, dans le G3 de LG et pourrait être intégrée à de nombreux autres téléviseurs.

Mais ce ne sera pas accessible à tous pour tout de suite, car le fait d'être une nouvelle dalle OLED haut de gamme signifie qu'elle est plus chère. Vous ne trouverez pas cette technologie dans le LG C3, plus abordable, mais après cette expérience,nou souhaitons ardemment qu'elle puisse être intégrée aux meilleurs téléviseurs OLED.

Notre espoir pour l'année prochaine, c'est que le fabricant LG soit en mesure d'intégrer ce nouveau polarisateur sur les dalles moins chères - même si, en tant que constructeur exclusif de ce type d'écran OLED, il aura du mal à rendre la technologie abordable sur des téléviseurs de gamme "inférieure".

Lors de notre essai du LG C3 au CES, nous avons remarqué qu'il se distinguait à peine du LG C2 actuellement disponible. Si cette technologie anti-reflet pouvait être ajoutée aux OLED de milieu de gamme, ils bénéficieraient d'une grande amélioration de la qualité d'image, même si leur luminosité ne change pas.

Avec la technologie QD-OLED de Samsung qui chasse l'OLED ordinaire, c'est exactement le genre d'innovation dont l'ancienne technologie a besoin pour survivre, mais elle devra devenir plus accessible.