Les nouveaux ordinateurs portables Samsung à écran OLED 90 Hz menacent sérieusement les MacBooks d’Apple

Samsung Display a annoncé que la société commencerait bientôt à produire en masse les « premières » dalles OLED à 90 Hz au sein de ses ordinateurs portables et notebooks à venir.

Bien que les utilisateurs de smartphones sont aujourd’hui habitués à visionner un écran affichant un taux de rafraîchissement à 90 Hz et même à 120 Hz, il en va tout autrement pour les propriétaires d’ordinateurs portables. Les écrans LCD peuvent délivrer des taux de rafraîchissement élevés depuis un certain temps, mais les dalles OLED - qui offrent des images plus percutantes et plus vibrantes - atteignent actuellement leur maximum à 60 Hz.

L'annonce de Samsung Display laisse toutefois penser que les ordinateurs portables OLED à 90 Hz pourraient devenir plus courants à partir de cette année.

Dans sa déclaration, la compagnie affirme qu'elle commencera à produire des écrans OLED 90 Hz en « très grandes quantités » dès le mois de mars 2021, ajoutant que « plusieurs constructeurs internationaux » devraient commercialiser des ordinateurs portables équipés de ces nouvelles dalles dans le courant de l'année.

Samsung a également confirmé que ces dalles seront disponibles au format 14 pouces, sans révéler d'autres détails concernant le rapport d'aspect ou la résolution. Nous savons tout au plus que le taux de rafraîchissement à 90 Hz offrira un temps de réponse 10 fois plus rapide que sur les écrans actuels et permettra « une transmission de l’image à grande vitesse comparable à celle des écrans LCD 120 Hz ».

Un certain nombre d'ordinateurs portables OLED sont déjà disponibles, notamment le Gigabyte Aero 15 OLED et le Galaxy Chromebook de Samsung, mais ils offrent tous un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La décision de Samsung Display de produire en masse des dalles à 90 Hz inspirera probablement d’autres challengers. Et nous devrions assister sous peu à l’émergence d'ordinateurs portables de 14 pouces avec des taux de rafraîchissement plus rapides et des visuels plus fluides - idéaux pour les joueurs et les télétravailleurs.

« Les dalles OLED peuvent satisfaire au mieux tous les besoins des consommateurs en matière d'ordinateurs portables utilisés pour le télétravail, l'éducation en ligne, la diffusion de vidéos en streaming et les jeux vidéo », avance la firme.

Une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent une qualité d’image plus percutante, bien qu’il soit probable en contrepartie que ces ordinateurs portables ne s’avèrent pas bon marché. Samsung admet qu'une carte graphique de haute qualité sera nécessaire pour alimenter l'écran, ce qui aura probablement un impact sur la durée de vie de la batterie.