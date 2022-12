Les messages Whatsapp pourraient bientôt disparaître aussitôt après leur lecture

WhatsApp continue de travailler sur les messages éphémères avec actuellement la version la plus extrême de cette fonction : Afficher les messages une seule fois comme sur Snapchat.

Désormais, au lieu de devoir choisir entre 24 heures et 90 jours pour qu'un message disparaisse à jamais, ces textes s'effacent immédiatement après leur ouverture. Ces textes ne peuvent pas non plus être transférés à un autre utilisateur ou copiés sur un appareil. Selon WABetaInfo (s'ouvre dans un nouvel onglet), qui a découvert cette nouvelle fonctionnalité, l'icône de ces messages sera légèrement différente : une flèche avec un cadenas. Pour l'instant, on ne sait pas comment cette mise à jour se comportera face aux captures d'écran de ces messages "View Once". WABetaInfo ne peut pas confirmer si la capture d'écran sera possible, car la fonctionnalité est encore en version bêta, mais étant donné que cela fait partie des efforts du propriétaire de WhatsApp, Meta, pour soutenir la vie privée des utilisateurs, il y a de fortes chances que ce soit impossible.

Si tout cela vous semble familier, c'est parce que WhatsApp a ajouté la même fonction pour les images et les vidéos plus tôt cette année. Il convient de noter que qu'il est effectivement possible de faire des captures d'écran et des enregistrements d'écran de ce type particulier de média "View Once", et en plus de cela, vous n'êtes pas notifié si le destinataire le fait.

Les messages "View Once" font partie de la version bêta de WhatsApp pour Android 2.22.25.20, que vous pouvez télécharger via le programme bêta de Google Play (s'ouvre dans un nouvel onglet). Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire au programme (sachez que cela peut prendre quelques heures avant que vous soyez autorisé à télécharger l'application). Ne vous attachez pas trop à la conception actuelle, car les conceptions bêta sont souvent sujettes à des changements.

En ce qui concerne la possibilité pour WhatsApp sur iOS d'afficher les messages une seule fois, il n'y a aucune mention d'une version bêta sur l'App Store, mais nous ne pouvons pas imaginer un scénario dans lequel les utilisateurs d'iPhone n'obtiendraient pas cette fonctionnalité à un moment donné.

Au-delà de la fonction de base

Les messages "View Once" s'inscrivent dans la lignée du thème actuel des récentes mises à jour de WhatApp : prendre une fonctionnalité et l'étendre bien au-delà de la fonction de base.

Pour commencer, vous et un millier de vos amis pouvez vous réunir dans la nouvelle fonction Communautés (une extension des groupes WhatsApp) qui permet aux utilisateurs de rejoindre plusieurs groupes sur un sujet spécifique, comme l'université que vous avez fréquentée. De plus, c'est un moyen utile de se tenir au courant des événements actuels dans votre région. Une autre mise à jour digne d'intérêt est la nouvelle fonction améliorée d'auto-messagerie, qui est désormais plus simple car vous n'avez plus besoin d'ouvrir un nouveau salon de discussion.