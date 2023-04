Le Xiaomi 13 Ultra menace la suprématie du Galaxy S23 Ultra en matière de photo

Le nouvel appareil phare de Xiaomi, le Xiaomi 13 Ultra, vient de faire ses débuts en Chine et, bien que l'on ne sache pas encore s'il sera commercialisé à l'échelle internationale, il est doté d'une puissance photographique qui semble capable de donner du fil à retordre au Samsung Galaxy S23 Ultra.

Il y a longtemps que des rumeurs circulent à propos d'un modèle "Ultra" qui viendrait s'ajouter aux Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Lite - que le fabricant de téléphones chinois a lancé sur le marché international en début d'année. À la suite d'un livestream qui a débuté à 12h BST le 18 avril, nous connaissons désormais tous les détails essentiels concernant ce nouveau smartphone Ultra, y compris son prix.

Le Xiaomi 13 Ultra semble être une évolution directe du design du Xiaomi 12S Ultra, tout en s'appuyant sur l'impressionnant matériel photo présent sur le 12S Ultra et le 13 Pro. Le même capteur Sony IMX989 de 1 pouce que nous avons vu sur ces précédents appareils apparaît également sur le 13 Ultra. Il est cependant maintenant équipé d'une nouvelle ouverture variable (capable de basculer entre f/1,9 et f/4,0). Un dispositif qui rappelle des téléphones comme le Huawei Mate 50 Pro et le Samsung Galaxy S9 bien avant cela.

Ce n'est qu'une pièce du puzzle photographique de ce téléphone, avec une configuration de quadruple caméra à l'arrière consistant en non pas un, mais quatre capteurs de 50MP (un IMX989 et trois IMX858s), avec l'un de ces capteurs secondaires associé à un ultra grand-angle, tandis que les deux autres sont liés à des téléobjectifs avec chacun respectivement un zoom optique 3,3x et 5,2x. Le recadrage des capteurs permet également au 13 Ultra de disposer de deux focales supplémentaires à zoom optique (46 mm ou zoom 2x et 240 mm ou zoom 10,42x) sans avoir besoin de deux capteurs supplémentaires (une astuce que nous avons vue à la fois sur la série Google Pixel 7 et sur la gamme iPhone 14 Pro).

Revoyez la révélation du Xiaomi 13 Ultra ci-dessus (doublage anglais)

Le design du téléphone serait inspiré des appareils photo Leica M, avec un "dos en cuir à partir de silicone nanotech antibactérien" qui ne manque pas d'allure, dissimulant la protubérance du bloc photo, ce qui donne au téléphone son profil remarquable de 9,06 mm d'épaisseur. Cela a permis à Xiaomi d'insérer ce zoom optique "super-téléphoto" de 5,2x sans avoir recours aux téléobjectifs comparables que l'on trouve dans des téléphones comme le Google Pixel 7 Pro (zoom 5x) et le Galaxy S23 Ultra (zoom 10x).

Si l'expérience de l'appareil photo ne vous semblait pas assez "Pro", Xiaomi a également présenté un ensemble complet d'accessoires, y compris une poignée d'appareil photo sans fil avec un bouton d'obturateur physique et une bague adaptatrice de filtre 67 mm détachable ; pour ceux qui veulent vraiment réduire l'écart entre le téléphone et l'appareil photo. Le pack d'accessoires est proposé au prix de CNY¥999 (environ 130 €), Xiaomi annonçant une disponibilité limitée au moment du lancement.

Bien qu'il y ait beaucoup plus à dire sur le puissant système d'appareil photo du Xiaomi 13 Ultra - y compris ses "styles photographiques personnalisés" et les filtres Leica, jetons un coup d'œil au reste des fonctionnalités du téléphone.

Swipe to scroll horizontally Spécifications du Xiaomi 13 Ultra Header Cell - Column 1 Dimensions : 163.18 x 74.64 x 9.06 mm Poids : 227 grammes Ecran : 6.73 pouce 20:9 WQHD+ 120Hz LTPO C7 AMOLED, protection Gorilla Glass Victus Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12Go / 16Go (LPDDR5X) Stockage : 256Go / 512Go / 1To (UFS 4.0) OS : Android 13 w/ MIUI 14 Caméra principale 50MP (Sony IMX989), ouverture variable f/1.9 à f/4.0, 23mm, capteur 1 pouce / OIS Caméra grand angle : 50MP (Sony IMX858), f/1.8, 120° FoV Telephoto : 50MP (Sony IMX858), f/1.8, 75mm, 3.3x optical zoom w/ OIS Super-telephoto : 50MP (Sony IMX858), f/3.0, 120mm, zoom optique 5.2x / OIS Caméra frontale : 32MP, f/2.0 Batterie : 5,000 mAh Chargement : 90W filaire, 50W sans-fil, charge inversée Couleurs : Noir, blanc, Vert Olive

Comme les Xiaomi 13 et 13 Pro, l'Ultra fonctionne avec le dernier et meilleur chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, associé à la RAM LPDDR5X la plus rapide et la plus économe en énergie et au stockage UFS 4.0 actuellement disponible sur le marché mobile, avec respectivement jusqu'à 16 Go et 1 To.

L'expérience utilisateur, quant à elle, devrait être familière à ceux qui ont utilisé un téléphone Xiaomi récent. Il est ainsi propulsé par la dernière surcouche MIUI 14 de la marque (en renfort d'Android 13).

Parmi les autres points forts, citons un écran WQHD+ AMOLED C7 d'une luminosité étonnante (2 600 nits en crête), un refroidissement amélioré par rapport aux modèles précédents, une batterie conséquente de 5 000mAh avec charge filaire rapide de 90W (ainsi qu'une charge sans fil de 50W) et un support USB 3.2 plus rapide. Soit l'idéal pour transférer des vidéos 8K et 10-bit log de taille conséquente, ainsi que des photos brutes de 14-bit, toutes prises en charge par le 13 Ultra.

En Chine, Xiaomi a fixé le prix du Xiaomi 13 Ultra comme suit :

12GB RAM / 256GB = CNY¥5,999 (environ 800 €)

= CNY¥5,999 (environ 800 €) 16GB RAM / 512GB = CNY¥6,499 (environ 860 €)

= CNY¥6,499 (environ 860 €) 16GB RAM / 1TB = CNY¥7,299 (environ 970 €)

Alors que la disponibilité reste incertaine au niveau international, il y a une faible chance que, contrairement au 12S Ultra, ce nouvel appareil franchisse les frontières chinoises, notamment en raison qu'a eu Xiaomi de proposer un flux en direct en anglais sur YouTube, en plus de son flux en direct en chinois sur Weibo, lors de sa présentation. Le téléphone est également détaillé sur les sites Web régionaux de l'entreprise, y compris Xiaomi UK, ce qui pourrait également être considéré comme un indice d'un déploiement mondial prévu.