Le premier épisode de The Last of Us aurait pu se terminer très différemment

L'épisode 1 de The Last of Us aurait pu se terminer très différemment

La fin de l'épisode 1 de The Last of Us aurait pu être très différente s'il n'y avait pas eu l'intervention du PDG de HBO, Casey Bloys, a révélé le co-showrunner de la série, Craig Mazin.

S'adressant à Variety (s'ouvre dans un nouvel onglet), Mazin a révélé que c'était la suggestion de Bloys de terminer le premier épisode de la série HBO Max de la façon dont il finit. Selon Bloys, il s'agissait d'une fin beaucoup plus émouvante pour le premier épisode de la série post-apocalyptique, qui captiverait les spectateurs et les inciterait à revenir pour les prochains épisodes.

Des spoilers majeurs pour The Last of Us suivent. Ne lisez pas au-delà de l'image ci-dessous si vous ne l'avez pas encore vu.

La fin de l'épisode 1 de The Last of Us est émotionnellement très forte (Image credit: HBO)

Lors du premier épisode, nous apprenons que Joel a une fille - Sarah - qui meurt pendant l'épidémie initiale de Cordyceps en 2003. Sarah est tuée lorsqu'un soldat paniqué tire sur le père te la fille, croyant qu'ils sont infectés, l'un de ses tirs blessant mortellement Sarah.

Dans la séquence finale de l'épisode, nous assistons à un scénario similaire. Lorsque Joel, Tess et Ellie tentent de sortir de la zone de quarantaine de Boston, un garde les attrape, et après les avoir contrôlés pour l'infection au Cordyceps, il se rend compte qu'Ellie est infectée (Ellie est immunisée, mais le garde ne le sait pas). Les règles des forces de l'ordre stipulent que les personnes infectées doivent être tuées immédiatement, mais Joël - qui se souvient de la mort de Sarah et de la façon dont il a échoué à la protéger - attaque le garde, le battant à mort dans un accès de rage pour sauver la vie d'Ellie.

C'est une fin qui est poignante, bien que choquante. Si Mazin et le co-showrunner Neil Druckmann avaient eu leur mot à dire, cette scène aurait eu lieu dans l'épisode 2 de The Last of Us. Au lieu de cela, c'est Bloys qui a eu l'idée de combiner le premier et le deuxième épisode de la série, pour former une première partie plus longue avec une fin efficace et émouvante qui laisserait une impression durable aux téléspectateurs.

Casey a dit : " Écoutez, j'ai regardé les deux premiers épisodes. Et mon instinct de spectateur me dit que nous devrions en faire un seul gros épisode'", a expliqué Mazin. Bloys a ajouté : "La fin de ce qui devait être le deuxième épisode est une fin tellement géniale qu'elle va captiver les spectateurs.

"C'était sincère. C'était 'Je pense que ce sera mieux pour le public'. Et il avait raison. C'était vraiment une observation intelligente. Lui et moi sommes taillés dans la même étoffe vaudevillesque. Nous voulons faire ressentir des choses au public."

Analyse : un changement pour le mieux

Le public a été immédiatement séduit par The Last of Us (Image credit: HBO)

Comme l'a révélé Mazin, c'est un changement créatif qui s'est avéré magistral.

Les téléspectateurs - aussi bien ceux qui ont joué aux jeux vidéo The Last of Us que les nouveaux venus dans la franchise - ont été immédiatement captivés par l'adaptation télévisée. The Last of Us a été un succès du jour au lendemain, avec 4,7 millions de personnes qui ont regardé HBO et HBO Max le soir de la première. Cela en fait la deuxième première la plus regardée de l'histoire de HBO, la série dérivée de Game of Thrones, House of the Dragon, étant la seule première série à faire mieux.

Le nombre de téléspectateurs de la série a également augmenté de semaine en semaine depuis ses débuts le 15 janvier : rien qu'aux États-Unis, le premier épisode a été visionné 22 millions de fois. Pendant ce temps, Variety (s'ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que l'épisode 4, diffusé le 5 février, a attiré 7,5 millions de téléspectateurs sur HBO et HBO Max. Les chiffres de visionnage des épisodes 5 et 6 devraient être publiés prochainement.

Sans surprise, ce succès de The Last of Us aux États-Unis et à l'étranger assure son maintien dans la programmation. HBO a confirmé que The Last of Us aurait une deuxième saison, qui devrait adapter la majeure partie (sinon la totalité) du jeu The Last of Us Part II, moins de deux semaines après le début de la série. Il pourrait néanmoins se passer un certain temps avant l'arrivée de cette seconde saison, alors nous ferions mieux de profiter à fond des trois derniers épisodes de The Last of Us saison 1 lorsqu'ils seront diffusés au cours des trois prochains lundis.

The Last of Us est disponible sur Amazon Prime en France.