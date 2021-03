Le OnePlus Nord 2 bientôt lancé sans puce Snapdragon ?

Une nouvelle rumeur prétend que non seulement il existe désormais un projet de succession au smartphone de milieu de gamme OnePlus Nord - judicieusement appelé OnePlus Nord 2 - mais qu'en plus, l’appareil mobile sera fourni sans puce Snapdragon, optant plutôt pour un chipset MediaTek.

Les puces Snapdragon de Qualcomm alimentent la plupart des principaux smartphones Android depuis des années, en particulier ceux vendus aux États-Unis et en Europe. Sur les smartphones OnePlus, ils sont présents depuis le One 2014 (qui disposait à l’époque du Snapdragon 801). Le OnePlus Nord 2,lui, préférerait miser sur la puce MediaTek Dimensity 1200, selon les sources d'Android Central. Celles-ci ont également affirmé que le smartphone sortirait durant le second trimestre 2021, probablement dès le mois prochain.

Le OnePlus Nord embarque de son côté une puce Snapdragon 765G de 7 nm de niveau moyen à supérieur, la Dimensity 1200 de 6 nm du Nord 2 est donc censée apporter une mise à niveau intéressante. Les deux composants intègrent du silicium octa-core, mais la dernière est capable de délivrer des vitesses plus élevées : la Snapdragon 765G a un noyau principal à 2,3 Ghz et un noyau de performance à 2,2 Ghz (tous deux Cortex-A76) avec six noyaux d'efficacité à 1,8 Ghz (Cortex-A55). Le noyau principal de la puce Dimensity 1200 atteint 3,0 Ghz (Cortex A78), dispose de trois autres noyaux A78 allant jusqu'à 2,6 Ghz, et de quatre noyaux d'efficacité (Cortex A55) jusqu'à 2,0 Ghz.

Peut-on s’attendre à de meilleures performances dans toutes les situations ? La question est sujette à spéculation, car elle prend en compte d'autres facteurs comme l'intégration de la RAM et du système d'exploitation. Reste un grand pas pour MediaTek qui développerait ici sa marque dans le sillage de Snapdragon.

Plus ou moins cher que le OnePlus Nord ?

Notre véritable interrogation concerne plutôt le positionnement du OnePlus Nord 2 à venir. Se placera-t-il dans la gamme de prix des OnePlus Nord N10 5G et Nord N100, deux smartphones moins puissants, ou dans le segment du OnePlus Nord original ?

Bien que nous nous attendions à ce que le OnePlus Nord SE offre plus de puissance que le N10 5G mais à un meilleur prix que le Nord, nous n'avons pas entendu parler d’une fenêtre de lancement imminente. Ainsi, nous espérons que le Nord 2 se présente en nouvel héritier plus 2021 du smartphone de milieu de gamme - et une alternative plus abordable au prochain OnePlus 9.