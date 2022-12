Le nouvel écran gaming OLED incurvé de LG pourrait surclasser la gamme Odyssey de Samsung

LG s'apprête à lancer son nouvel écran gaming incurvé UltraGear, défiant Samsung dans un affrontement légendaire de titans.

Et "titan" est un bon qualificatif car le nouveau moniteur de LG est énorme. Il s'agit d'un écran ultra-large de 45 pouces au format 21:9 et offrant une résolution de 1440p (3 440 x 1 440 pixels). Il s'agit essentiellement de la réponse directe de LG à la gamme Odyssey, mais elle présente des lacunes dans certains domaines par rapport à l'offre de Samsung. L'Odyssey G9, par exemple, est un peu plus grand (49 pouces), avec un format 32:9 et une résolution de 5 120 x 1 440 pixels. Cependant, si l'on regarde la fiche technique (s'ouvre dans un nouvel onglet), le nouveau moniteur UltraGear présente certains avantages qui pourraient en faire un meilleur choix.

Caractéristiques

Pour commencer, il s'agit d'un écran OLED (Organic Light Emitting Diode) alors que le G9 est QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode). La principale différence est que les écrans OLED offrent généralement une meilleure qualité d'image, qui se traduit par des noirs plus sombres et des blancs plus éclatants. Ils présentent également une "consommation d'énergie réduite [et] des temps de réponse plus rapides", ce qui est très important pour les jeux de haut niveau. Cela peut faire la différence dans certains jeux. La dernière offre de LG va encore plus loin puisque son moniteur OLED est l'un des premiers à afficher une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et promet un temps de réponse de 0,03 ms.

Le nouvel UltraGear a également une courbure de 800R, ce qui le rend plus incurvé que le G9, dont la courbure est de 1000R. Il en résulte une plus grande immersion pour les joueurs car le moniteur couvrira une plus grande partie de votre vision périphérique tout en réduisant la fatigue oculaire, selon ViewSonic. (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Parmi les autres caractéristiques notables, citons la protection antireflet, la compatibilité avec Nvidia G-Sync pour des performances accrues, et la prise en charge de HDR10 pour garantir des couleurs vives. Si vous espérez obtenir le nouvel UltraGear à temps pour Noël, vous serez, malheureusement, déçu. Les précommandes commencent le 12 décembre, mais l'écran ne sera pas expédié avant le 28 décembre.

LG a mis en place (s'ouvre dans un nouvel onglet) une page d'inscription aux Etats-Unis pour l'UltraGear incurvé afin que les consommateurs puissent être informés du début des précommandes. Ce modèle 45 pouces qui pourrait être commercialisé autour de 2000 euros n'est pas encore annoncé pour la France.

Cela en vaut-il la peine ?

Une question demeure : un écran ultra-large comme celui-ci vaut-il la peine d'être acheté ? En supposant que vous puissiez vous le permettre, nous répondons oui. Disposer d'un écran incurvé de 45 pouces peut s'avérer très utile. Si vous jouez à des jeux de rôle comme Final Fantasy XIV ou World of Warcraft, vous aurez beaucoup plus de place pour les différents éléments de l'interface utilisateur, ce qui vous évitera d'avoir à les mélanger. Et si vous avez du travail à faire, vous disposez de deux, voire trois, écrans de taille normale en un seul. Les écrans ultra-larges sont certes coûteux, mais leur utilité supplémentaire en fait un investissement rentable.

N'oubliez pas de consulter la liste des meilleurs moniteurs gaming de TechRadar pour la fin de l'année 2022. Nous couvrons une grande variété de modèles, des moniteurs massifs de 49 pouces aux options 4K à bas prix.