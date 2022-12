Le dernier écran OLED de 27 pouces de LG est idéal pour les jeux vidéo

LG fait suite à son moniteur UltraGear incurvé de 45 pouces avec un modèle à écran plat de 27 pouces (légèrement) plus modeste. Bien que dépourvu de courbure, le nouvel écran présente de nombreuses caractéristiques identiques à celles de son grand frère.

Il s'agit toujours d'un écran OLED (Organic Light Emitting Diode), ce qui se traduit par des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants. La fiche technique indique (s'ouvre dans un nouvel onglet), que le moniteur prend en charge le HDR10, ce qui lui permet de couvrir 98,5 % du gamut DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives - Protocol 3) et d'afficher une grande variété de couleurs. La résolution a légèrement baissé puisqu'elle est maintenant de 2560x1440 pixels (toujours une résolution 2K) avec un rapport d'aspect de 16:9 en raison de la taille plus petite du modèle. L'un des principaux avantages du modèle de 45 pouces est le niveau d'immersion supplémentaire et la vision périphérique accrue. Le 27 pouces reste une taille décente, mais vous risquez de ne pas voir l'attaque furtive venant de votre droite.

Mêmes caractéristiques que son prédécesseur

Hormis la différence de taille, tout ce qui se trouve sur l'écran de 45 pouces se retrouve sur le modèle plus petit.

Vous bénéficiez toujours d'un temps de réponse ultra rapide de 0,03 ms et d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour une image claire comme du cristal. La fréquence de 240 Hz sur un OLED est particulièrement remarquable car elle fait de la série UltraGear l'une des premières gammes d'écrans à disposer de cette technologie. La surface de l'écran a été traitée avec une protection anti-reflet pour éviter que la lumière ne se reflète sur le moniteur afin de conserver une image nette. De plus, les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync sont présentes pour augmenter les performances de leurs GPU respectifs.

Comme les autres écrans OLED, le modèle de 27 pouces est assez cher (1 000 dollars) mais il reste moins cher que l'écran de 45 pouces. Les précommandes sont actuellement ouvertes aux Etats-Unis et la livraison est prévue pour le 2 janvier. Et si vous décidez de précommander, vous recevrez gratuitement un UltraGear Gaming Pad (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Mieux que le 4K

Vient maintenant la question principale : cela vaut-il la peine d'acheter cet écran ou d'économiser pour un écran 4K ? Si vous êtes un grand joueur, l'écran UltraGear de 27 pouces est sans doute le meilleur choix.

Le problème des moniteurs gaming 4K est qu'il est difficile d'en tirer le meilleur parti. Bien sûr, les captures d'écran d'un jeu en résolution 4K sont très belles sur IGN, mais en réalité, cela se fait au détriment des performances. La plupart des jeux ne peuvent pas produire une telle qualité sans contraintes (même si certains s'en approchent). Le matériel n'est tout simplement pas disponible pour le moment, même avec toutes les avancées qui nous entourent. Les moniteurs 4K sont mieux utilisés pour la création de contenu ou l'industrie du divertissement. Pour le jeu, il est préférable de se procurer un moniteur 2K qui est toujours beau et qui peut maintenir de bonnes performances.