La Xbox Series X pourrait donner une seconde jeunesse aux jeux Xbox 360 et Xbox originaux

La nouvelle fonction FPS Boost de Microsoft sur les Xbox Series X et Xbox Series S a le potentiel de quadrupler la cadence des jeux plus anciens sans aucune intervention des développeurs. Elle pourrait donc être utilisée pour améliorer les jeux Xbox originaux et Xbox 360.

Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes de Xbox, a révélé la nouvelle lors d'une apparition dans le Kinda Funny Podcast, mais a noté que l'équipe se concentre d'abord sur les titres de la génération Xbox One.

"Pour l'instant, nous nous concentrons principalement sur les titres de la génération Xbox One, car c'est là que nous avons obtenu les meilleurs résultats. Nous sommes encore en train d'évaluer si nous pouvons ou non ramener cette technologie aux jeux Xbox 360 ou aux jeux Xbox originaux" a déclaré Ronald.

La majorité des jeux Xbox 360 et des jeux Xbox originaux, en particulier, tournaient à 30 images par seconde. Grâce à la fonction FPS Boost, il est possible que Microsoft double, voire quadruple rétroactivement, le nombre d'images par seconde de ces titres, ce qui permettrait d'obtenir une expérience de jeu plus fluide et plus réactive.

FPS Boost ne travaille actuellement qu'avec une petite sélection de titres : Watch Dogs 2, Far Cry 4, UFC 4, New Super Lucky's Tale et Sniper Elite 4. Il ne peut cependant pas être appliqué facilement à tous les jeux rétrocompatibles, car la technologie peut créer certains problèmes selon la façon dont un jeu est codé.

"Les techniques que nous avons mises au point ne fonctionneront pas sur tous les titres. Pour avoir testé certains jeux, il est certain que c'est très agréable et que l'on gagne en fluidité. Malgré tout nous avons pu constater que ça ne peut pas fonctionner pour tous les jeux : lors de nos tests par exemple un personnage dans le coin pouvait d'un coup s'animer deux fois plus vite" explique Ronald. "Ou encore aux trois quarts du jeu, nous découvrons soudain un bug qui casse la mécanique car le système fait tourner le programme si vite que le jeu ne sait pas vraiment comment gérer cela".

Un fonctionnement fluide

Malgré les défis que certains jeux peuvent poser, Ronald s'attend à ce que de nouveaux lots de jeux qui soutiennent FPS Boost soient annoncés toutes les deux semaines. Cela signifie que votre bibliothèque existante de jeux Xbox One pourrait être considérablement améliorée, sans coût pour vous ou sans intervention du développeur d'origine.

FPS Boost est un autre signe que Microsoft s'engage avec ferveur en matière de rétrocompatibilité. La société a déjà amélioré la résolution des anciens titres 360 et Xbox sur Xbox One X, comme Red Dead Redemption qui fonctionne maintenant en 4K, et a ajouté des fonctionnalités comme Auto HDR qui ajoute intelligemment une gamme dynamique élevée aux jeux Xbox One qui ne supportaient pas cette technologie à l'origine.