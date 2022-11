La Xbox Keystone, c'est pas pour tout de suite

Les amateurs de jeux dans le cloud risquent d'être déçus après que le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a annoncé que la société avait abandonné son projet de mini console pour le streaming Xbox Gaming.

Ce petit boîtier de streaming Xbox, dont on parle depuis longtemps et dont le nom de code est Keystone, n'est plus, selon lui, une option viable, que ce soit du point de vue de la production ou de l'utilité de cette solution. "Elle revenait plus cher que ce que nous avions estimé quand nous l'avons fabriquée avec le matériel que nous avions en interne", a déclaré Spencer à The Verge (s'ouvre dans un nouvel onglet). Il a cité l'impact plus large de la crise du coût de la vie sur les habitudes de consommation comme l'un des facteurs décisifs derrière l'interruption pour une période indéfinie de Keystone - ce qui est logique, surtout si nous nous préparons aux possibles hausses de prix de la Xbox pour l'année à venir.

Cependant, ceux qui attendaient avec impatience ce dispositif dédié au cloud ne seront pas laissés pour compte cet hiver. Il existe de nombreuses alternatives qui ne vous coûteront pas cher (ni à Microsoft d'ailleurs).

(Image credit: Future)

Sur un nuage

Microsoft a étendu son service de streaming sous l'égide de Xbox Cloud Gaming.

Le service de streaming cloud, qui est disponible sur les smartphones et les smart TV, compte à ce jour plus de 20 millions de joueurs. Il offre aux utilisateurs du Xbox Game Pass Ultimate un moyen simple, portable et totalement en ligne de profiter de leur abonnement, où qu'ils soient dans le monde, pour 12.99 € par mois.

La clé de streaming Xbox peut offrir un moyen simple d'emporter votre bibliothèque Xbox Game Pass lors de vos déplacements. Bien que vous puissiez diffuser des jeux via Samsung Gaming Hub sur les téléviseurs intelligents modernes, le service ne fonctionne pas sur les appareils plus anciens. Avec un stick de streaming, vous pouvez brancher le boîtier sur n'importe quel téléviseur doté d'un port HDMI, vous connecter au WiFi et accéder au catalogue Game Pass.

Cependant, le cloud gaming présente toujours des inconvénients notables par rapport au jeu natif. Si votre connexion Internet n'est pas performante, vous serez confronté à des problèmes graphiques, à des mises en mémoire tampon et à des retards entre vos entrées sur le gamepad et l'action à l'écran. Et même si votre connexion Internet est parfaite, vous ne jouerez pas avec la résolution 4K de la Xbox Series X. Pour être attrayante, la clé de streaming Xbox doit donc être nettement plus abordable qu'une console de la génération actuelle, comme la Xbox Series X et la Xbox Series S. Et comme le cloud gaming est également disponible sur la Xbox One, la clé de streaming serait également en concurrence avec cette génération de matériel.

Il semble que Microsoft n'ait pas réussi à faire suffisamment baisser le prix du matériel pour le rendre compétitif. Selon The Verge, Microsoft visait un prix de 129 dollars ou moins, mais l'équipe a eu du mal à le faire passer sous la barre des 299 dollars. C'est pourquoi "nous avons décidé de concentrer les efforts de cette équipe sur la fourniture de l'application de streaming pour smart TV", a expliqué Spencer.

À un autre moment de l'interview, Spencer a parlé des efforts déployés par Microsoft pour soutenir les joueurs dans la crise du coût de la vie, et il est clair qu'une clé de streaming au prix exorbitant va à l'encontre de ces plans. Le projet Keystone pourrait être relancé à l'avenir, mais pour le moment, les attentions de Microsoft sont ailleurs.