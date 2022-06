La Nvidia RTX 4080 pourrait vous obliger à revoir à la hausse le budget de votre futur PC

La carte graphique RTX 4080 next-gen de Nvidia pourrait consommer 100W de plus que la RTX 3080, si la dernière rumeur sur ce modèle à venir s’avère authentique.

Cette dernière spéculation concernant le GPU Lovelace fait suite à de nombreux bruits de couloir propre à sa consommation électrique (ou TGP). Le leaker Kopite7kimi affirme, en effet, que la RTX 4080 expose une alimentation électrique de 420W.

Possible RTX 4080, PG139-SKU360, has a 420W TGP, still uses AD103.June 6, 2022 See more

Évidemment, cette information est à prendre avec prudence, comme toujours. Mais la confirmation d’une telle hypothèse pourrait constituer une mauvaise nouvelle pour les monteurs PC intéressés par le futur modèle.



Rappelez-vous que la RTX 3080 consomme 320W et la RTX 3090 350W. La RTX 4080 se placerait bien au-dessus de ces limitations, et pas trop loin du niveau de la RTX 3090 Ti qui affiche un TGP de 450W. Nvidia recommande ici un bloc d’alimentation de 850W pour ce GPU, pas moins. Pire encore : ceux qui souhaitent overclocker leur matériel par la suite devront anticiper un bloc d’alimentation bien plus généreux.

Un investissement vertigineux

Tout cela peut sembler insensé, mais ce n'est pas vraiment une surprise. On parle depuis longtemps d'une forte consommation d'énergie pour les cartes graphiques Lovelace, car Nvidia cherche apparemment à mettre la pédale douce en termes d'accélération des performances. Et en ce qui concerne la RTX 4080, nous avons précédemment attendu un TGP de 350W à 450W. Dès lors, 420W apparaît comme une bonne moyenne.



Cela risque d’être difficile à avaler pour bon nombre de joueurs PC, car tout le monde s’avère loin de posséder une unité de 800W et plus nichée dans son ordinateur. Et il ne s'agit pas seulement d'un coût supplémentaire avec une mise à niveau du bloc d'alimentation - il s’agit aussi d’une des procédures les plus délicates à entreprendre en termes de câblage.

Plus impressionnant encore, si la consommation électrique de la RTX 4080 atteindrait 420W, celle de la RTX 4090 grimperait à 450W.

Il pourrait n'y avoir qu'une différence de 30W entre la RTX 4080 et 4090, si l'on se fie à la génération passée de Nvidia - avec un écart semblable entre les TGP des RTX 3080 et 3090 (320W pour la première, et 350W pour la seconde).

Quoi qu'il en soit, ces cartes graphiques RTX 4000 ont l'air de représenter des plateformes hostiles - ou du moins gloutonne pour nos alimentations. Plus nous nous rapprochons du lancement de la Lovelace, plus ces prédictions devraient théoriquement être confirmées ou rejetées. A noter que l’annonce de la RTX 4090 est potentiellement attendue en août 2022.