La nouvelle liseuse Kindle Paperwhite dévoilée accidentellement par Amazon

Si vous attendez patiemment de changer de liseuse, la nouvelle Kindle Paperwhite d'Amazon ne devrait plus tarder. Mieux encore, elle pourrait bien envoyer aux oubliettes son aînée sortie en 2018 et qui domine encore le marché.

Comme repéré par plusieurs membres du subreddit r/kindle sur Reddit, diverses plateformes locales d'Amazon ont référencé une nouvelle page produit Kindle Paperwhite, avec des spécifications améliorées par rapport à la liseuse de milieu de gamme qui fête ses trois ans aujourd’hui. Et puis il y a la liseuse Kindle Paperwhite Signature Edition, potentiellement la version premium de ce produit populaire.

Publiées sur Amazon Mexique et Amazon Canada, ces configurations inédites ont depuis été invisibilisées. En revanche, nous n'avons vu aucune mention de ces appareils sur les sites américains ou français du géant de l’e-commerce.

Le fait que ces pages aient été retirées suggère que la société n'avait pas l'intention de dévoiler cette information tout de suite. Pour autant, il semble que nous pouvons nous attendre à un lancement officiel bientôt. Nous avons contacté Amazon pour obtenir davantage de détails, réponse d’un porte-parole : la compagnie ne souhaite présenter aucune nouvelle liseuse pour le moment.

La folie des grandeurs

D'après le document supprimé, la liseuse Kindle Paperwhite (2021) est dotée d'un écran de 6,8 pouces, soit 0,8 pouce de plus que le modèle 2018 - cette augmentation de taille pourrait signifier que l’appareil lui-même est plus grand, ou simplement que le cadre autour se veut plus fin.

L’affichage devrait également être amélioré par un rétroéclairage porté par 17 LED, contre 5 sur l'ancien modèle - cela rendrait l'écran plus lumineux et optimiserait nettement son contraste. Le Kindle Paperwhite (2021) intégrerait une "lumière chaude réglable", que nous avons déjà testée sur le Kindle Oasis (2019) ; cela vous permet de choisir une teinte plus chaude (ou plus rouge), pour apaiser la fatigue oculaire, particulièrement la nuit.

Quant au Kindle Paperwhite Signature Edition, cette mise à niveau dispose apparemment de 32 Go de stockage (contre 8 Go sur l'appareil de base), de capteurs de lumière à ajustement automatique (probablement pour que la luminosité soit modifiée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez) et du chargement sans fil.

Amazon a commencé à sortir des versions Plus de ses tablettes Fire en 2020. L'édition Signature apparaît comme un concept similaire à ces dernières, propre à la fameuse liseuse électronique.

Et côté prix ? La page produit éphémère des deux Kindle Paperwhite a exposé le nouveau Paperwhite et l'édition Signature au tarif de 680 dollars canadiens, soit un peu plus de 450 euros. Une somme qui paraît complètement farfelue, compte tenu de la facture actuelle du Kindle Paperwhite (129,99 €). A noter que ce modèle est en promotion à cette heure, avec une remise de 20 € sur la version 8 Go .

Le nouveau Kindle Paperwhite semble être une mise à jour solide du modèle présent d’Amazon, mais nous attendrons une confirmation officielle de l’entreprise avant de considérer ces ultimes fuites comme des faits.