La génération de processeurs Meteor Lake d'Intel pourrait métamorphoser les ordinateurs portables

Les processeurs Meteor Lake, les puces de nouvelle génération d'Intel qui succéderont aux Raptor Lake, vont apporter d'énormes améliorations en termes d'efficacité si cette nouvelle rumeur s'avère exacte.

Comme le rapporte Wccftech (s'ouvre dans un nouvel onglet), c'est une autre spéculation provenant de Twitter, et plus précisément de l'un des plus célèbres leakers sur cette plateforme, à savoir Raichu.

The target of Meteor is to realize 1.5x+ efficiency compare to the Raptor when it has the same perf. (same core processor, P+E)🧐February 6, 2023 See more

Raichu pense qu'Intel vise des gains d'efficacité énergétique de 50 % (au moins) avec ses processeurs Meteor Lake de 14e génération, par rapport aux puces Raptor Lake actuelles. En d'autres termes, lorsqu'ils fonctionneront au même niveau de performance qu'une puce de 13e génération, ils consommeront un tiers d'énergie en moins.

Raichu mentionne brièvement les performances dans ce fil Twitter, mais uniquement pour confirmer que Meteor Lake les augmentera, comme on pouvait s'y attendre. Cependant, le leaker ne nous donne aucune idée du type d'amélioration à attendre sur ce front de la part de ces processeurs de nouvelle génération.

On nous dit également que les graphiques intégrés de Meteor Lake doubleront presque les niveaux de performance par rapport aux Raptor Lake, ce qui serait également très impressionnant.

Analyse : une preuve supplémentaire de la nouvelle orientation d'Intel vers l'efficacité énergétique

Si tout cela se vérifie, ce sera une excellente nouvelle pour les ordinateurs portables - mais nous devons toujours être prudents quand il s'agit de rumeurs. Cela dit, il y a déjà eu pas mal de bruits de couloir sur la façon dont Meteor Lake se concentrera sur l'efficacité énergétique, avec une quantité toujours croissante de cœurs qui pourraient bénéficier d'une nouvelle architecture. En effet, des rumeurs antérieures ont suggéré que la 14e génération pourrait même ne pas avoir de modèles Core i9 pour les PC de bureau, tant l'accent pourrait être mis sur le mobile.

Une augmentation de 50 % de l'efficacité énergétique (ou peut-être plus) signifie que les ordinateurs portables seront en mesure d'embarquer des puces plus puissantes sans problème thermique dans les limites d'un petit châssis. Et si les cartes graphiques intégrées sont presque deux fois plus performantes que celles de Raptor Lake - Intel ayant déjà fait de grands progrès dans ce domaine - nous pouvons nous attendre à des ordinateurs portables minces et légers, qui offrent des performances impressionnantes non seulement pour les applications, mais aussi pour les jeux légers.

Le bruit court que Lunar Lake (en théorie la 16e génération d'Intel) sera aussi très efficace énergétiquement, au point de n'être conçu que pour les ordinateurs portables. De quoi laisser les utilisateurs d'ordinateurs de bureau s'inquiéter du fait qu'Intel pourrait négliger les performances en proposant seulement Arrow Lake, qui sera la 15e génération susceptible de contenir un processeur de bureau Core i9 lourd pour prendre le relais de l'actuel 13900K.

Il s'agit là d'une véritable spéculation, et les amateurs de PC de bureau ne devraient pas trop s'en inquiéter - pas encore, en tout cas. Mais il semble de plus en plus évident qu'Intel va se concentrer sur l'efficacité énergétique au cours des prochaines générations, ce qui constitue un changement radical par rapport aux récentes itérations de la famille Core qui ont vraiment poussé pour obtenir des niveaux de performance élevés, en mettant l'accent sur la consommation d'énergie (du moins sur les ordinateurs de bureau haut de gamme).