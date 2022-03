La base de données du Google Pixel 6a et de la Pixel Watch suggère un lancement imminent.

La Google Pixel Watch se fait attendre depuis des années, mais il semblerait que ce délai touche à sa fin. En effet, le wearable aurait été repéré sur le système d'inventaire d'un opérateur américain.

Les sources interrogées par Android Police affirment que le wearable est apparu sous le nom de code "rohan", un nom qui a déjà été associé à la Pixel Watch.The listing apparently mentions gray, black and gold colors, and 32GB of storage. It’s also likely from this that there will be a cellular version of the Pixel Watch, as the unnamed carrier has never sold a non-cellular smartwatch.

En outre, les sources affirment également avoir repéré quelque chose portant le nom de code " bluejay " mentionné dans la base de données, précédemment attaché au Google Pixel 6a. Il y est répertorié comme venant en noir, blanc et vert, avec 128 Go de stockage.

Ce sont les seuls détails, donc malheureusement nous n'avons aucune information sur le prix ou la date de sortie, mais le simple fait que ces appareils aient été enregistrés dans le système d'inventaire d'un opérateur suggère que l'opérateur en question se prépare à les vendre, ce qui signifie qu'ils vont probablement débarquer très bientôt.

Quand verrons-nous la Pixel Watch et la Pixel 6a ?

Mais c'est quand bientôt ? Eh bien, notre meilleure estimation est le mois de mai, et plus précisément le 26 mai. Jon Prosser, l'auteur de la fuite, a évoqué cette date comme étant celle où nous découvrirons la Pixel Watch.

Il n'a pas mentionné le Pixel 6a, mais Max Jambor (un autre divulgateur) affirme qu'il sera lancé en mai. Il serait donc logique qu'ils soient annoncés en même temps s'ils sont si proches l'un de l'autre.

Nous pouvons même aller un peu plus loin et dire que nous verrons probablement ces appareils à la Google I/O, car la conférence annuelle des développeurs de Google se tient presque toujours en mai, et bien qu'elle ait tendance à être principalement axée sur les logiciels, il n'est pas inhabituel d'y voir de nouveaux matériels également.