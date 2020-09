L'iPhone 12 Pro Max sera-t-il vraiment le smartphone 5G le plus rapide d’Apple ?

Si vous voulez obtenir le meilleur débit 5G possible avec un iPhone, vous devrez probablement vous rabattre sur l'iPhone 12 Pro Max. Une source interne vient en effet d’affirmer que les iPhone 12, iPhone 12 Max et même l’iPhone 12 Pro, moins chers, prendront bien en charge la 5G. Mais la 5G Sub-6.

Des propos dévoilés par Fast Company, qui précise que seul le modèle iPhone 12 le plus grand et le plus haut de gamme (jusqu’ici nommé « iPhone 12 Pro Max ») supportera les ondes millimétriques mmWave. Soit le standard 5G le plus rapide.

La différence entre les deux normes - Sub-6 et mmWave - est que le second utilise un spectre radioélectrique de fréquence plus élevée, ce qui lui confère des vitesses bien plus intéressantes. Cependant, le mmWave ne pénètre pas aussi bien les murs et autres obstacles que le Sub-6, et il s’avère plus coûteux à déployer. Dès lors, le Sub-6 constitue la technologie 5G la plus répandue, compatible avec pratiquement tous les modèles de smartphones 5G.

Une technologie limitée

En outre, la source questionnée par Fast Company affirme que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, seulement, obtiendront des versions mmWave de l'iPhone 12 Pro Max - si vous vivez ailleurs, vous risquez d'être coincé avec un Sub-6, quel que soit le modèle choisi.

Cela ne devrait pas être un problème majeur, puisque, comme nous l'avons déjà dit, le Sub-6 est la norme la mieux couverte actuellement. Mais il est tout à fait possible que les réseaux mobiles se mettent à adopter et privilégier mmWave à l'avenir. Une évolution qui pourrait rendre ces iPhone moins évolutifs que nous le souhaiterions.

Bien sûr, cette information ne dépasse pas encore le stadede la rumeur et doit donc être prise avec le recul nécessaire. D'autant plus que nous avions déjà entendu une spéculation contradictoire, laissant entendre que l'iPhone 12 Pro embarquerait également la norme mmWave.

Fast Company a de même avancé qu'un modèle 4G moins cher de la gamme iPhone 12 sera lancé au cours du premier semestre 2021, pour succéder à l'iPhone SE (2020). Cela aussi, nous le prendrons avec des pincettes, toutefois nous ne serions pas surpris si Apple commençait à proposer des modèles à prix réduit sur une base annuelle.