L’iPhone 12 ne sera pas en vente ce mois-ci - une nouvelle preuve l’atteste

Prévoir la sortie d’une nouvelle génération d’iPhone est généralement chose aisée. Sauf en 2020. Pour l’iPhone 12, il semble que nous allons attendre plus longtemps qu’à l’accoutumée. Une autre preuve de ce retard vient d’ailleurs d'apparaître.

D’après Reuters, Broadcom - le fournisseur de puces d'Apple - a déclaré que l'approvisionnement des composants de l’iPhone 12 s'étendra jusqu'à la fin de l'année civile 2020, soit trois mois plus tard que la normale. Broadcom est le principal responsable des puces Wi-Fi et Bluetooth que vous pouvez trouver dans les smartphones d'Apple. Plus tôt dans l'année, la société a laissé entendre qu'un produit important, conçu par un « gros client nord-américain, spécialisé dans la téléphonie mobile » serait lancé plus tardivement - des propos qui semblent montrer du doigt Apple et l'iPhone 12.

Un jeu de patience

Alors, quand exactement l'iPhone 12 va-t-il apparaître ? Si 2020 avait été une année normale, nous aurions misé sur la première semaine de septembre. Cela semble très improbable aujourd’hui. Des rumeurs persistent à penser qu'Apple annoncerait les nouveaux modèles la semaine prochaine, même s'il ne sera pas en vente avant un certain temps.

D'autres informateurs ont suggéré que fin septembre serait une date plus probable pour une annonce. Avec au moins certains des futurs iPhone commercialisés en octobre. En effet, différents modèles d'iPhone 12 pourraient commencer à être expédiés dans certaines régions du globe.

Selon l'une des sources les plus fiables du secteur, les modèles les moins chers – soit l'iPhone 12 5,4 pouces et l'iPhone 12 Max 6,1 pouces - arriveront les premiers. L'iPhone 12 Pro 6,1 pouces et l'iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces se feront désirés et débarqueront en rayons un peu plus tard.

Compte tenu de l'incertitude qui entoure ces dates, il est probable que même Apple doute encore sur son calendrier de lancement, à ce jour. L'une des spéculations les plus récentes et les plus crédibles suggère que le 12 octobre s’avérera le grand jour de présentation officielle de l'iPhone 12. Tandis qu’un nouvel iPad et une nouvelle Apple Watch seront annoncés ce mois-ci. Pour compenser.

Via MacRumors