Panasonic Lumix S5 : après ses caractéristiques techniques, découvrez son design en image

Nokishita, leaker fiable qui sévit sur le marché des appareils photo, vient de publier son nouveau scoop. Après nous avoir révélé certaines des caractéristiques du prochain plein format sans miroir de Panasonic, le Lumix S5, il nous dévoile une image aguicheuse présentant une partie du design de l'appareil, via son compte Twitter.

Ce n'est pas l'image la plus précise qui soit, étant donné la faible résolution et le fond sombre dont elle souffre, mais elle nous donne tout de même une certaine idée de ce à quoi nous pourrions nous attendre.

Sous cet angle, le S5 semble adopter un design et des couleurs similaires à ceux de ses aînés, le Lumix S1 et le Lumix S1R. Nous avions découvert, il y a quelques jours à peine, que le prochain modèle devrait être nettement plus petit et plus léger que ses prédécesseurs avec une taille réduite de 33% et un poids plus faible de 38%.

Si cela s’avère être vrai, cette réduction significative de la taille est une bonne nouvelle pour les fans de la marque. Car les S1 et S1R étaient assez lourds pour des appareils sans miroir, et s'avéraient plus grands que leurs rivaux de chez Canon, Nikon et Sony.

Sans surprise, ce teaser ne révèle pas grand chose de plus. Notons que si ce que Nokishita a publié antérieurement se confirme, il ne devrait pas y avoir de différences majeures entre le S5 et le S1 de Panasonic.

Nous nous attendons à retrouver un capteur de 24 Mpx ainsi qu’un support 4K comme avec le S1 qui était centré sur la vidéo. Mais aussi une stabilisation de l'image à l'intérieur du boîtier et la mise au point DFD (depth from defocus) de Panasonic basée sur le contraste.

La seule chose que ce S5 est censé emprunté au Lumix S1H est son double ISO natif lorsque la sensibilité passe de 100 et 640 à 640 et 4000 pendant l'enregistrement de vidéos en Log Gamma Hybride (HLG). Ce qui lui conférerait un énorme avantage en situation de faible luminosité.

Nous n'avons toujours pas de date de lancement officielle pour ce Lumix S5. Comme cet appareil photo a déjà été enregistré auprès des revendeurs, cela signifie qu'il pourrait arriver très bientôt. Une très bonne chose, car nous avons hâte de pouvoir enfin mettre la main dessus.